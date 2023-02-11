民進黨「九合一」敗選後調整了「抗中保台」為「和平保台」，蔡英文及賴清德不約而同主張與陸對話；同時，去年中共20大閉幕至今，中共總書記習近平多次提到與台相向而行，涉台官員劍及履及宣布開放金酒，主動呼籲擴大航點。可預期，隨著政治形勢翻轉及疫情解封，兩岸即將迎來春暖花開。

2023開春後形勢令人驚艷。民進黨每逢選舉總無往不利的「抗中」神主牌，經「九合一」慘敗後已然失效，迎來的是黨主席賴清德表態「我不是抗中，是護衛台灣民主」。民進黨調整兩岸思維，為擴大兩岸交流掃清了政治障礙。更重要是，疫情3年讓台商、台企處境更堪憐。這是國民黨副主席夏立言不畏抹紅、近半年二度赴陸的原因，目的無非是「關懷民生」。

近3年民間感受確實深刻，儘管兩岸紅利仍在，但近3年大陸基於各種原因暫停台灣多項農漁產品及食品進口，如前年3月、去年6月因介殼蟲、土黴素超標暫停鳳棃及石斑魚進口，兩者銷陸比例都逾外銷9成，農漁民困境可想而知；更不用說3年來因「動態清零」導致不少台商「關停併轉」慘淪「台勞」。兩岸是到了轉變的時刻，去年底金門縣長陳福海及立委陳玉珍的廈門行，解禁金酒及63家台企食品，開啟兩岸恢復交流的第一波。

隨著睽違3年的海基會台商春節聯誼活動召開，北京已積極行動。國台辦主任宋濤會見夏立言時直說，希望兩岸恢復交流常態化，接著國台辦建議兩岸恢復16航點。廈門台協會長吳家瑩抱怨，兩岸過去雖維持4航點，但返台機票昂貴讓台商卻步，且恐導致20萬台商面臨除籍。航點一旦恢復，小三通復航專案擴大，才能進一步保障台商的生存權及生計。

近日，傳出台灣對陸出口及來自大陸訂單雙雙呈大幅衰退之際，包括工總、商總、三三會及建言會，近期都將步國民黨後塵組團訪陸，著眼的並非只是「破冰」，而是台灣經不起高度依存的兩岸經貿連繫出問題。民進黨千萬別再擋，若看不清大勢，就等2024遭民意淘汰。

「千里之行，始於足下。」在兩岸交流難得成為藍綠、兩岸共識之際，兩岸當局都應把握當下，推出有利交流的政策。新民意授權下的藍營縣市首長更應一馬當先，為民眾爭權益。只有讓交流蔚為風潮，才能成就大勢所趨，福民利國。

（台灣青年企業家協會理事長）

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