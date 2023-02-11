2023年將是AI當道的年代，但因技術高速發展、世代更迭、開陳布新，市場巨幅震盪勢所難免。開春以來，智能聊天軟體ChatGPT橫空出世席捲了全球的目光，但伴隨而來的卻是「曾經當紅」的元宇宙產業黯然失色，甚至有跌下舞台的可能性，正是「人間正道是蒼桑」的最佳寫照。

ChatGPT在2022年11月由新創公司OpenAI所開發推出後迅速驚豔全球，而微軟注入百億美元資金後成為主要股東，2個月內迅速累積超過一億的註冊用戶，其市場應用幾乎擴散到人們日常生活每一個角落，從文書處理、論文撰寫、工業製造、研發及產品設計、健康醫療、分布式奇點產業轉型等領域，令人有「恍若隔世」的贊嘆！

ChatGPT屬於超智能技術的範籌，新興的競爭對手也競相浮上檯面，包括：Google靠其搜尋引擎及之優勢，及新開發軟件LaMDA基礎上，開發出自有ChatGPT產品「Bard」；大陸百度在今年2月份推出由其自2019年起即開發的ChatGPT類似的AI產品中文名叫「文心－言」（Ernie Bot），2023年3月份將在市場推廣，是以語文模式為主的AI資訊服務，靜待發表及市場反應。其他網路巨擘如蘋果電腦、亞馬遜、騰訊等大型企業也會從不同的角色定位、智能功能、產業區隔來切入市場。

ChatGPT掘起的事件令人想起2021年的元宇宙掘起，不同的場景、不同的技術基礎；元宇宙專注於數位匯流及創造由「分到合」、再由「合到分」的網路結構，是系統中有系統（System of Systems）的結構；而ChatGPT則聚焦在「無所不在」的超智能運作，把傳統人工智能技術所形成碎片化的獨立區塊「策略性」的串連起來，形成「合中有分、分中有合」多元化、網路中有網路（Network of Networks）、超智能奇點結構，也是未來產業區域化垂直分工「產業鏈體系」的基礎建設。

2023年春有件比較弔詭的事件：當ChatGPT火速成為全球焦點的瞬間，矽谷及全球有多家大型企業宣布解散其元宇宙部門，包括了蘋果、微軟等。媒體有人分析，元宇宙產業「定義不明、結構混亂、商業模式不定是造成經營困境的主因」，但數位匯流及外部化經營不正是現代智能網路所必須具備的元素嗎？而多元化奇點經營不正是現代網路Web3.0的主流思維嗎？

事實上，網路環境進化快速：由集權寡佔的Web1.0、到平台操作的Web2.0、到現今分布式的Web3.0，Web3.0是專業化／客製化分散式「產業鏈共生奇點」經營如元宇宙與超智能ChatGPT，而Web2.0則是「供應鏈垂直分工」的場景，除了垂直整合或系統產品導向的「軟硬兼施」的廠商，如Nvidia 、Tencent、Huawei等。用Web2.0的商業模式來經營Web3.0的產業肯定會造成資源配置失當、組織治理低效率的後果，而這個案例研究的結果應極具未來策略規畫的參考價值。

在ChatGPT未來發展趨勢中，有3個問題必須取得解決：產業體系轉型、領頭羊角色的扮演、ChatGPT解答方案的精確性問題等。在產業體系轉型方面，網路世界是否應該如製造業一樣，遵循錢德勒（Chandlerian）寡佔規模經營，還是發展各具「分布式區域」專業化或客製化特色的經營模式？地緣政治對此有何影響？

第二個問題就是「領頭羊」角色的扮演。這裡說的「領頭羊」就是「主導實運作者」的角色，如同Peter Drucker所表示的「網路合作式經濟是勝出者就是有能力操縱（Syndicate）網路運作的主導者」，換言之就是「領頭羊」角色的競合問題及領導力的運作。

至於ChatGPT精確性問題的探討仍然存在相當的爭議。這個號稱「超智能」技術宣稱可以解決未來所有疑難雜症，從社群媒體、高校教育、文學藝術創意、科研創新、工業製造、藥物產品設計、醫療及其他所有領域，但僅憑深度學習（DL）及大數據「動態」的重新排列組合就「宣稱」能解決所有的「疑難雜症」是不是有些不務實際？誰又有資格或能力來評估、品質控管這些結果的準確性呢？更何況DL本身不具科學實證（Positivism），在其發展的進程中許多科學領域的知識仍在繼續演化／更新中，在新事物／現象、新理論尚在翻轉的進程中，扮演「上帝」無所不能的角色是不是「過度先進」了？

宏碁創辦人施振榮先生最近表示：『近來在地緣政治及區域巿場的需求興起之下，已出現朝「區域化垂直分工」發展，由於台商製造已國際化布署多年，預料未來仍可在新一波典範移轉中勝出。』但此刻「領頭羊」角色的爭議再度上揖面，於長期營供應鏈及大廠代工的台商之長，但產業轉型也成為了揮之不去的沉重。施先生的策略似乎忽略了「領頭羊」及分布式奇點經濟的角色，「區域化垂直分工」值得更深入的探索。

智能技術及數位匯流是分布式經濟的主要趨動力，而超智能技術則是產業獨特化、客製化及奇點發展的最大支撐，也是台灣在「去」全球化、供應鏈脫鉤的浪潮中發展自身獨立奇點及「產業鏈」的雙嬴策略。這個系統性的問題必須從宏觀環境面／社會面及微觀市場面來觀查，既要見「林」也要見「樹」！

在新一波的智能轉型的大趨勢下台商面臨嚴峻挑戰，而政府的角色益發顯得關鍵，尤其是在基礎建設、人才培育、技術研發、產業諮詢等方面。在一個電視談話性節目中，主持人問與會來賓：台灣資安問題嚴重，數發部唐鳳部長是不是可以做點「正事」？就智能產業發展而言，「正事」就是跨學科教育及產業基礎設施，難道這不該是政府的責任或數位發展部的業務重點嗎？

產業轉型的重任，數位發展部官員在政策方向不明的同時，是不是也應該多吸取一些產業資訊以利未來政策的謀畫，至少在搞吃喝玩樂、「麵線外賣平台」、社群娛樂之餘還真能幹點「正事」，「回歸專業」跨領域思維不是更符合蔡總統「韌性施政」的要求嗎？

（作者為陽明交通大學退休教授）

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