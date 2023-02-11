台灣美國商會公布了《2023商業景氣調查》；總的來說，這份調查對蔡政府的評價呈現了全面性倒退，是值得深自警惕的訊號。可是蔡政府卻能夠逆向操作，將它扭曲成對政府治理的大大肯定，簡直是匪夷所思。

掩蓋投資環境倒退事實

美國商會發現，其會員對台灣經濟今年和未來3年的信心雖然還算不錯，分別是71%和79%，但已從去年分別下滑了16%和4%。此外，對政府「管制環境」的評價，正面項目的肯定程度都在減少，例如「草擬的管制提供大眾足夠的通告和評論期間」顯著下降了14%；而負面項目的認同程度都在提升，例如「新管制不符合經濟需要，以及對產業和商業動態的充分了解」顯著提高了12%。

最值得注意的是，過半會員（55%）認為「兩岸關係」是未來3年最該被政府列為優先處理的項目，其次才是「人才的發展和留用」（44%）、能源的充足性（40%），以及「國家安全」（40%）；「確保和美國的雙邊貿易協定」也獲得30%的會員認同。但顯然過半的會員都在擔心「兩岸關係」將為這些美國企業帶來負面衝擊，希望政府能好好處理。最具警惕性的，是「阻礙公司進一步擴張或投資的因素」，最多會員回應的是「政治不穩定」，比例高達66%，其次才是「官僚」（55%）、「市場停滯」（43%）、「找尋技術勞工」（42%）、「保護主義」（33%）。而高達93%的會員認為，兩岸關係的惡化將影響它們今年的營業狀況，顯著高於供應鏈問題、能源供給等其他因素。

但是，對這份充滿警訊的調查，蔡政府的反應卻完全不是這回事。國家發展委員會宣布說：美國商會71%會員對台灣今年經濟充滿信心、79%對未來3年持樂觀態度、88%將在今年擴大或維持相關投資（其實，要增加投資的只有43%，少於維持現狀的）；至於美商對未來兩岸關係惡化的憂慮顯著提高，以及認為將對其當前營運產生負面衝擊的警訊，則完全不提。國家經濟發展最重要的規畫機構，對這份台灣投資環境已在「倒退發展」的調查，反應居然是完全相反，覺得「情勢一片大好」，真讓人難以置信。

「民無信不立」，如果，政府部門不能忠實反映事實，再就不足部分設法調整補強，而只是一味地選擇性釋出或捏造「好的」訊息，刻意隱藏自認為「不利」的訊息，以「報喜不報憂」來迷惑欺騙人民，淪為整個政府「化妝師」的話，當西洋鏡被拆穿之後，當然就無法再被民眾信任。

誤導企業決策造成損失

這樣的事實，在蔡政府任內特別明顯，隨手再舉一例：經濟部統計2022年僑外投資核准金額達133億美元，投資金額創15年新高，且為歷年第3高。這件事也被國發會一併公布在美國商會的「正面」新聞中，成為台灣投資環境大好的證明。但經濟部對於133億美元外來投資的內容完全不提，意圖以表象數據來糊弄民眾，和國發會報喜不報憂如出一轍，同樣劣質，也已淪為難以信賴的「化妝師」。

其實，進一步觀察去年僑外投資大幅增加，主要是來自金融保險業的55.4億美元，比前一年大幅提高了32.5億美元，而這主要是新加坡發展銀行併購了花旗銀行信用卡部門的935.93億元新台幣，以及風電等能源投資增加了17億美元所致；而這些投資通常是一次性的，不會年年發生。刻意將它們用一個總體數據包裝成投資環境大好，所以外資大幅提高，就是在操弄數據欺騙民眾，對國民發動認知戰和催眠戰，極可能誤導企業的認知和決策，而遭到損失。

美國政治新聞網站（Politico）早在去年8月就做出分析，說台海局勢緊張之際，美國在台企業正採取措施，將生產設備在內的基礎設施移往更安全的地方，避免受地緣政治風險帶來的傷害。請問，民眾會相信國發會和經濟部，還是美國商會和美國媒體？