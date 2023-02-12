馬可波羅於公元1276年時正在中國，遊記中沒有這些悲壯的故事。事實上馬可波羅並不是最先來中國的歐州人，在公元1246年，天主教宗即曾遣人到達蒙古，但馬可波羅寫了遊記，倒是第一個寫東方遊記的歐洲人。

《馬可波羅的遊記》是歐洲印刷時代未展開前的暢銷書，不僅激發了哥倫布（公元1451～1506）、麥哲倫（公元1480～1521）、達伽馬（公元1469～1524）等航海探險家東進的熱情，還為歐洲開啟了一扇觀望東方的大門。從正面看，或影響了歐洲的文藝復興，宗教改革等諸項偉業；從另一面看，通過這扇門，看到的是高掛在東方的一塊大肥肉，歐洲的各大國小國，都要前來咬一口，吃一塊。

奇怪的是，以華夏中國之人眾，生活之繁富，怎麼變成一塊任人宰割的大肥肉了呢？有論者指稱，宋太祖趙匡胤建立宋朝之初，杯酒釋了兵權，並定下了禮待文人士大夫的規矩，故歷北宋、南宋320年，文臣被殺者僅有被金朝人封為楚皇帝的張邦昌一人，而且張邦昌也是在很勉強的情況下，被南宋高宗賜死。這重文輕武乃成為傳統，一直到民國時期，還常聽到「好鐵不打釘，好男不當兵」的俗話；對當兵從軍的人，說是「吃糧」，其意是生活困難了，到軍中去吃口飯之意。

既然重文輕武了，其優點或逼出來個中國人愛好和平的稱號。而且古之中國農業社會，普遍是宗法社會的自治狀態，縣政府的衙門裡，有少數衙役，沒有現之警察，也看不到任何兵丁。據現知名歷史學者許倬雲說，他父、祖輩時期的無錫，200年內沒見過軍人。當然全國還是有兵丁，但都集合在不多的屯兵點，故全國各處，大多皆處於無兵狀態，乃被具有開拓性或競爭性的歐洲，視同肥肉一塊，爭先恐後前來掠奪了。

試看英國，日前（2022.9.8）伊莉莎白二世辭世，她的兒子們甚至女兒參加葬禮，皆以軍人的身分穿軍服出席。那傳承英國並發揚光大的美利堅合眾國，高舉著民主、自由、人權大旗，卻把一個國家打造成「軍工複合體」。

「軍工複合體」是指一個國家的軍隊，和國防工業及該國的政治人物及企業主們的利益，緊密結合而成共生狀態。軍隊仰賴私營企業提供軍火給養，這些企業造就了大量就業機會及科技創新，自然爭來了選票，乃可遊說國會議員或主政人士，以聯合壟斷分式，提撥預算訂購給養軍火。但問題是任何軍火，都有使用年限，商業社會講究競爭和效率，促進軍火更新的最好辦法，就是戰爭，戰爭是促進軍備更新進步的春藥，於是，在民主、自由、人權的大旗下，美國主導了太多次戰爭。

就以首先提「軍工複合體」這名詞的艾森豪將軍言，他是二次大戰中美國的英雄，他曾擔心美國變成「軍工複合體」，但自二戰以來的發展是，美利堅合眾國自二戰以後至今的77年間，計發動戰爭83次，平均每年一次以上；尤其自公元1974年石油輸出國組織（OPEC）輸出石油皆以美元計價以後，美元幾乎成為世界的貨幣，於是美軍作戰所需軍費，就自行印製鈔票解決，而美國的鈔票，事實上是美聯儲會（Federal Reserve System，或譯美聯準會） 的一張債券，美鈔和黃金脫勾以後，可以看作是一張白條，但你向OPEC買石油時，一定要用這白條結算，而白條的印製權在美聯儲手中。

打仗了要花錢，就印白條，世界各國非用石油不可，乃用各種貨物來換白條，美國開戰所需的國防軍備物資，就因有白條作後盾而快速備齊了。也有不打仗時自己要用錢怎辦？美聯儲就提高存款利率，國外掌握白條的人為賺取利息，很多就把白條存回美聯儲套取利息；而美聯儲呢，就把這存回來的資金，又貸供國內工商業使用。

但國外的白條一旦離開，往往造成該地區經濟蕭條，產業破產；於是美聯儲就把他人存儲在他手中的白條放出，到那產業破產之地，買下那些有價值，但已跌至地板價的工廠或企業，許多經濟專家稱這種神操作為「割韭菜」或「剪羊毛」，倒很傳神啦。

想想元朝的蒙古人，騎馬主要為放牧的需要，不放牧了，變為日行數百里，來去如風的勇士，東征西討，少有對手，以南宋之繁盛，亦獻表稱降，整個南宋的財富，皆歸其所有，是一個越打仗越有錢的典範。蒙古真是一個遊牧社會的「軍工複合體」。

今之美利堅，豈輸蒙古；蒙古人常以屠城震懾對手，美國則多以反「民主、自由、人權」的大帽扣在對手頭上，高高站立在道德制高點上，事實上是隱藏在後面「軍工複合體」的共生者獲益。美國能以每年都打仗，打個沒完，而越打越強盛繁榮，一如遊牧社會蒙古鐵騎之攻略搶奪，「軍工複合體」像是根本原因。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】