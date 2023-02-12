近日新聞不斷報導土敘兩國地震，數萬個無辜百姓，在天災中喪命。官方挖了一個萬人塚將死者匆匆掩埋。看到那些僥倖活下來的親人，哭到撕心裂肺，令人不禁鼻酸。

然後電視機鏡頭轉到俄烏戰爭。在兩國政府相互毀滅的無止境轟炸中，也是動輒幾千人、幾萬人無辜喪命；房屋倒塌，不知有多少人埋在水泥堆裡，卻看不到有外國的救援隊前往挖掘；活者的人缺水缺電缺瓦斯，處境與土敘兩國的天災一樣悲慘。

但是，又有哪個國家，包括台灣救援隊，會奔向烏克蘭去救災、救人？ 有誰會為烏克蘭無數死傷的百姓灑下一掬同情淚？ 因人為戰爭死亡的無辜民眾，比起天災死亡的民眾，難道就比較不值得國際同情？

大夥不妨想想，那天台海戰爭發生以後，有多少國家，包括聯合國，會對受難者伸出援手？歐美日等國家，是否也只會提供彈藥武器，讓台灣人自己繼續長期戰鬥，直到敵我雙方拼出個輸贏才告終？

地震可怕，戰爭難道不可怕？ 地震無法預知，來的急、去得快；戰爭可以預知何時可能會開始，但無法預知何時可以結束。兩者的傷亡同樣慘重，災後或戰後的基礎重建，同樣都需要數年到數十年的功夫，經濟損失更是難以估計。

台灣百姓處變不驚，全民蜂擁出國賞櫻旅遊的豪興，絲毫不受他國地震與戰爭而受影響。蔡政府可以做到讓民眾溫水煮青蛙、根本不把兩岸關係惡化到戰爭一觸即發的危險放在眼裡，還能繼續販賣芒果乾，不得不令人由衷感到佩服！

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