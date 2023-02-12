（本報資料照）

今年兔年，古詩有云，「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離」，台灣的政局，目前的態勢，民進、國民、民眾三黨的競爭，儘管端倪初露，但也還是撲朔迷離，究竟2024年誰能入主總統府，恐怕還在未定之天。

就年前的各家民調看來，如果民進黨推出賴清德、國民黨推出侯友宜、民眾黨由柯文哲領軍，形成「三腳督」的局面，顯然侯友宜目前是較佔優勢的，而賴清德次之，柯文哲則屈居末位，而三黨的民眾喜愛度，也大約如此。

民進黨是當今台灣政壇的最大黨，已執政了近8年之久，更擁有立法院的過半以上席次，將行政、立法，乃至司法、監察大權，牢牢掌控在手中。但因受到疫情影響，施政效率不彰，台灣經濟受到重挫，故民眾感到失望，從口罩、疫苗、快篩之亂伊始，民眾就輒有怨言，再加上2023年選舉提名失當，導致大敗虧輸的結果，其聲望之下降，固是理所當然。

儘管如此，民進黨的韌性，卻是完全不能漠視的，這也是民進黨每逢低潮，還能堅忍以待、俟時而動，終於成功翻轉的最大憑藉。民進黨在大敗之餘，難免一時慌亂，且內部派系之爭，也尚未協調出結果，故無論是民進黨的認同度，或是將賴清德與侯友宜的民調對比，都屈居下風。但在歷經2個月之久的沉澱後，選舉的激情逐漸淡化，民進黨也逐漸扳回了優勢，不僅賴清德的民調已略微超前，就是民進黨的聲望，也還是穩居第一。

關於這點，賴清德在爭取黨主席職位前，巡迴全台、傾聽民意、誓言改革的努力，當是具有關鍵影響力的。近日新內閣的底定，儘管「陳鄭體制」頗受訾議，且「蔡賴之爭」的形態也猶然可見，但也算是將步調穩固了下來，無論是賴清德或民進黨的聲勢，都回升為第一。論者頗認為陳建仁可能以黑馬之姿，形成對賴清德的挑戰，但這最多也只是民進黨內茶壺裡的風暴，兄弟鬩於牆，而外禦其侮，亂而有序，一致對外，這本來就是民進黨的特性，陳建仁的實力，是遠遠不足以與賴清德相提並論的，最後必然還是賴清德出線，而在此情況下，挾持著民進黨自身政權的優勢，未來的爆發力，恐怕是不能小覷的。

國民黨在2022大勝之際，全黨上下如打了雞血般，雄心勃勃、氣勢高昂，對來年的政黨輪替，充滿了前景與後望。但黨內太陽紛出，雜音充斥，朱立倫、趙少康、郭台銘、韓國瑜、侯友宜，都各自擁有其支持者，甚且是排他性極強的「死忠」者，未來該如何整合，以消除雜音，才不至於重蹈2020年的覆轍，恐怕還有待觀察。

國民黨從馬英九末年，就已經是多頭馬車並馳，各據山頭，各有盤算，明爭暗鬥，無休無止。2020年的大敗虧輸，正肇因於此。2022年的勝選，其實是因為「下架民進黨」的怒潮效應，而未必是民眾對國民黨的肯定，這點從罪近一次的政黨民調及賴侯的對比中可以看出，國民黨還是不得不屈居第二的。

國民黨內鬥內行、外鬥外行的特性，在2020年大選已明顯展現出來，能不能痛定思痛，推出最適合的人選，就是最大關鍵。國民黨內見利思遷，臨難茍免、逢利奔競的人，多到令人驚詫的地步，這點，從地方正、副議長的推舉中，即可窺見一般，除非大刀闊斧，貫徹公平、公正、公開的信念，未來恐怕還是相當艱困的。

以目前的聲勢來說，侯友宜明顯是較為「眾望所歸」的，也有較深厚的民意基礎，但在諸太陽中，卻也是最雲遮霧掩，讓人看不出其真確心意的。不過，無論其有表態與否，他是「犂牛之子，騂且角，雖欲勿用，山川其舍諸」，恐怕都必然會被推擁出來，披掛上陣的，事實上，國民黨內躍躍欲試的人雖多，也唯有侯友宜才有機會與賴清德一拼高下。至於「推侯拱侯」，會不會加劇國民黨的分崩離析，就有待觀察了。

2022的地方選舉，民眾黨因基層實力不足，人選亦稍見浮濫，在兩大黨夾殺之下，斬獲不多，唯高虹安在「下架民進黨」的效應下，取得了新竹市的政權。民眾黨可謂是「柯黨」，基本票源都是因柯文哲的個人魅力開拓出來的。這對民眾黨未來的發展，絕對是個隱憂，但是，卻也可以看出柯文哲還是擁有相當影響力的。

為了拓展民眾黨的政治版圖，柯文哲勢必非出來參選，以母雞帶小雞的方式，增益區域立委的席次不可。目前柯文哲與民眾黨的聲望，雖始終屈居第三，但牽一髮則動全身，是具有「左投則左勝，右投則右勝」的威勢的。民進黨的崛起，除了柯文哲的個人魅力外，導因於民進黨的「惡霸」，國民黨的「軟弱」，早已讓廣大的民眾對這兩大政黨迭有怨言，而期待著有一新興政黨出現，足以稍作制衡。因此，儘管柯文哲八年的台北市施政頗有受訾議之處，卻也還是有近20%的民眾支持，穩紮穩打，徐圖進展，或許台灣藍綠兩黨並爭的政治形態，有機會扭轉成多黨政治也說不定。

以目前政壇的局勢來說，是個不等邊的三角形，民進黨佔30%，國民黨25%、民眾黨20%，此外約有25%的中間選民。在柯文哲不得不出馬競選的情況下，如果是「三腳督」的局面，無疑其他兩黨都是無法單獨與其抗衡的，即便會出現棄保效應，但只要柯文哲拿到10%〜15%的選票，民進黨就絕對是最大的獲利者，政黨的輪替，恐怕是不可能發生的。

無論從哪個角度來看，柯文哲都是不可能在三腳督的情況下脫穎而出的，尤其是2024的大選，還必須兼顧立法委員的席次。目前立法院的席次，民進黨佔有60席，國民黨38席、民眾黨5席、時代力量3席、無黨籍5席、缺額一席，民進黨一黨獨大。但由於民進黨施政的不得人心，恐怕2024的政黨席次會有天翻地覆的變化，這是民眾黨進可以攻、退可以守的有利局面。但民眾黨的基層實力不足，即便勉強推出人選，在區域立委只有一個名額的情況下，恐怕也只能像2020年的選舉中，落得區域立委全軍盡墨的結果，而只能保有政黨的不分區席次。

在此，柯文哲必須有個抉擇，如果非出馬不可，那應該以總統職位、還是立法委員席次為優先考量？民眾黨可以說是柯文哲的「一人政黨」，因此，民眾黨能否茁長，就全在柯文哲的一念之間，魚與熊掌，不能兼得，那就只能捨棄其中一項，否則就將有兩頭落空的危機，而寖漸步上類似親民黨、台聯黨、新黨的後塵，再也無法蔚然成長。

不可諱言的，柯文哲原本就是民進黨扶植起來，利用他與國民黨爭奪台北市長職位的，原以為柯文哲受此「提拔」，應該可以成為民進黨的側翼，而唯民進黨是從。但不料柯文哲不是池中之龍，且有其獨立思辯的精神及見識，不願與民進黨同流合污，因此與民進黨漸行漸遠，乃至後來被民進黨目為養虎貽患，對其批判得不遺餘力。

柯文哲的墨綠色彩，逐漸淡化，甚且漂洗成「白」色，創建民眾黨，形成第三勢力，台灣政壇「三分而立」，儼如三國時代，曹魏獨大、孫吳次之，而劉蜀最弱。2024是民進黨如曹魏般百萬雄師，欲先破孫吳國民黨，進而征勦劉蜀民眾黨的「赤壁之戰」。綠幟漫天蔽野，藍旗岌岌可危，而江東一失，白旗除非奉表稱臣，歸其麾下，否則也必遭殲滅。這當然絕不是柯文哲所願意看到的結果。國民黨、民眾黨目下是唇亡而齒寒，因此，為今之計，柯文哲欲保劉蜀，最佳的策略，就是聯合孫吳國民黨，結兩黨之力，齊心對抗民進黨。

曹魏兵多將廣，實力雄厚，且又挾天子以令諸侯，但名不正、言不順，百姓愁怨，正如當前的民進黨之顛倒憲法、非綠不親。國民黨當中的魯肅不少，當知其力是不足以抵抗民進黨的，故「藍白合」、「在野大聯盟」的呼聲極高，民間對「下架民進黨」的渴望，更是格外激切。柯文哲智商高達157，想來也應有諸葛亮的見識，聯合國民黨，才是唯一可可久可大之道。

在《三國演義》中，諸葛亮是「借東風」，最終才在赤壁之戰大獲全勝的。民眾黨如欲在2024一役，有所斬獲，如何有「東風」之助，就是最大的考驗了。此一「東風」，無疑就是國民黨。

國民黨僻處在野黨已久，在民進黨千刀萬里追的斬盡殺絕手段下，再加上黨內步調不齊，已有瀕臨滅黨的危機，尤其是2020年大意失荊州的殷鑑不遠，因2022的大勝，也亟思重整旗鼓。現在就看柯文哲能否如諸葛亮般「舌戰群儒」，剖析其中利害關係，踏實展開兩黨間的合作了。

國民黨雖有2022大勝的成果，但眾所皆知，並非國民黨多受民眾愛戴，而是因為全民「痛厭民進黨」的氛圍已然成形，但此一地方選舉的勝選，非但不足以撼動民進黨的勢力，且在其全力反撲之下，很可能隨時被打回原形，赤壁之戰，如無民眾黨的協助，恐怕也難有勝算，如能爭取到民眾黨的合作，才有可能一戰而成功。

據我所知，目前台灣的民心傾向，最是期盼藍白或是在野黨能夠整合成一股足以「下架民進黨」的力量的，但無論是國民黨或是民眾黨，都還是不無疑慮。國民黨因2022大勝，不免驕氣橫生，人人躍躍欲試，是否願意稍作退讓，留給民眾黨的發展空間，當是最重要的關鍵。民眾黨最擔心的，則是兩黨的合作，會不會重蹈親民黨、新黨的覆轍，合作最終轉成合併，賠了夫人又折兵？

在此，國民黨必須得認清一個事實，目前國民黨原可仗勢的所謂「黨產」，早就被民進黨假借各種名目沒收殆盡，甚至一度連黨工薪資都發放不出，而且在年輕人的族群中，票源稀寡，儘管2022獲得勝利，也不過就是小戰小陣的得利，其實未足以撼動民進黨的勢力，單憑一己之力，不僅勝算不大，恐怕此役一敗，就將永無翻身之地。

民眾黨其實也無須擔憂被國民黨「吃下」，畢竟，民眾黨的組織，是與前此的親民黨、新黨完全不同的，民眾黨的支持者，是著眼在不願見到霸道的民進黨繼續執政，而對軟弱的國民黨又缺乏信心，故此對民眾黨寄予厚望，期待有一新興的、不具包袱的清新政黨，一洗目前政壇的烏煙瘴氣；而親民黨、新黨，本來就是從國民黨分枝出去的，名為合作，實與合併無異。民眾黨還是可以自主獨立，而未必會有被歸併、削弱的風險。

柯文哲目前處於進可攻、退亦可守的優勢，一方面積極挖掘、網羅各界的人才，以增厚自己的實力，一方面也可藉著個人的魅力，巡迴全台，將自身及民眾的從政理念，訴諸於全台民眾。明太祖初起之時，朱升建議他「高築牆、廣積糧、緩稱王」，明太祖依而從之，故有後來大明帝國的成立。「高築牆」即積累個人的聲望；「廣積糧」則是增厚民眾黨的群眾基礎；「緩稱王」，則是不急於追求總統大位。

目前國民黨、民進黨可能推出的人選，儘管還不是非常明朗，但相信侯友宜和賴清德是必然會出線的。藍白的合作，最佳的策略就是「侯柯配」，在達陣之後，內閣閣員可由兩黨推薦共商，而行政院長可任命郭台銘，或者由柯文哲以副總統兼任之。最重要的是立委的席次，國民黨原有的25席區域立委，可以因仍由國民黨推舉，而目前民進黨所擁有的48席，以及無黨籍、其他小黨的席次，則由兩黨協商，推舉出最有勝選厚望的人選出來，兩黨齊心協力，以「下架民進黨」為唯一目標。

秦朝末年，陳勝起兵抗秦，以「天下苦秦久矣」為號召，如今台灣的百姓，則是「苦民進黨久矣」，民心思變，國民、民眾兩黨，如果不以全台2300萬的百姓為命，就真的是「奈天下蒼生何」了！（作者為退休大學教授）

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