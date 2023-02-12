佛光山星雲大師圓寂，將於13日舉行頌讚大典，除了國內宗教、政界及國際人士参加外，目前也有許多大陸佛教界信徒120人，經過陸委會相關單位核准來台，在兩岸關係緊張之際，政府採取開放態度，即時核准，滿足海峽兩岸信眾参加弔唁，是值得喝采一件事。

只是在給申請入境上，美中不足，陸委會仍然拒絕了大陸前宗教事務局長葉小文應佛光山邀請，率領參加頌讚大典的國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組成弔唁團38人入境，引起大陸國台辦發言人朱鳳蓮痛批民進黨的粗暴拒絕行為，是罔顧人道主義，而民進黨所謂加強兩地人民交流，也被戳破全是假象。更可惜的，我海基會亦未主動出面協商陸委會幫助解決，藉此良機復通，台北方面只侷限在民間來往，並未善用這次頌讚大典，進一步建立具備官方二次元溝通管道，並不聰明。

星雲出生地大陸，二十二歲來台，在台灣各地弘法七十五年，法雨沾台，更經由台灣做為大乘佛教基地，將人間佛教遍及世界各地。星雲行腳可以說既是外省人，也是本省人，是中國人資產，也是世界資產的註腳，海峽兩岸能透過這次星雲大師的頌讚大典，將兩岸關係以慈悲為懷的佛法注入交往，必一切恩恩怨怨得以化解，有佛法不就是有辦法？

兩岸鬧騰的如此緊張，甚至是刀兵相向，同為華夏，應一脈相承，為何不能大局懷之，必鬥氣鬥至你死我活，有此必要？星雲生前，經常掛在嘴邊：「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」四句話，聽來簡單，但得時時記在心田，尤其是國家執政者，似乎無比艱難？如果能把這四句話，化為行動，給「人民信心、人民歡喜、人民希望、人民方便」，如此次給大陸宗教團方便，怎會感覺執政困頓，罵名四起？

星雲大師年輕時遇到絕境，甚至掛單無着，綣伏鐘下，但想起佛法，就有辦法，山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村，困局自然得到解決。政治人物在對星雲大師，爭相弔唁之時，如是蹭熱度，建議趕緊收起妄念，我們也呼籲弔唁者，身雖凡塵，心在佛法，身未出家，心已出家，撩落政治圈，心應有此一去，非離苦得樂，而是離樂得苦，我不入地獄？誰入地獄？如地藏王菩薩大願：「地獄不空，誓不成佛，眾生度盡，方成菩提」。

頌讚大典終會結束，競相参加大典的執台灣政界牛耳各層級領導人，在走出會場，離開佛光山時，不要會場莊嚴，我佛慈悲，場外貪瞋癡故態復萌，忘記世上苦人多，自己不肯入地獄，推老百姓入地獄，假學歷充斥當朝，拿國家名器酬庸黨羽，放任結黨營私。兩岸有佛法，就有辦法，而辦法誠如星雲所言：「坐，常思己過；談，莫論他非」，真要交流，就莫論他非，常思己過。

（作者為前駐韓心戰顧問）

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