我在擔任經濟部次長時，業界老闆跟我聊天時抱怨員工難請，我半開玩笑的說，我有辦法找到，要多少人都有。該老闆信以為真，以為我真的有辦法。其實員工的流動，請不請得到工人，主要都看工資及福利。

工人就是那麼多，誰出價高，誰先得優秀者，出價低者，就只能得差一點的。這是不變的經濟法則。

長照員薪水要高

長照機構的照服員十分辛苦，很少人願意幹的行業。試想你服務的老人，早上滿床大便，你要怎麼辦？換被子、床單、床墊、洗地、替長者洗澡換衣。真是大工程，辛苦又難受。可是第二天，這樣尷尬難過的事，可能又再發生。

老人自己也是一身無奈。即使他道歉再道歉，也不能阻止事情再發生，因為他並不是加害者，他也是無能為力的受苦人。話說，如果你是照服員，你要怎麼辦？就算是你爸爸、媽媽，你說不定也會希望他們早日安息。

這時想要照服員仍能愛心相迎地工作，除了天使居管理單位能愛心相待外，最重要的只有高薪、高福利可以聊補他們想早日脫離苦海於萬一。所以我們天使居決定以高薪高福利善待照服員。

錢多、事少

我在擔任監察院長時，姪兒大學畢業來辦公室看我。聊到現在大學畢業生都希望找甚麼樣的工作？他說，他們流行的標準是，這個工作要：「錢多、事少、離家近，睡覺睡到自然醒，鈔票數到手抽筋！」我說有這樣好的工作，我院長給他幹，請把那個工作讓給我吧！

但是現在我們新成立的老人院「天使居」聘請照服員，標準真的是：錢多、事少、離家近。薪水福利一定要高到夠味道；工作量適中，不能過分勞累；我們準備免費宿舍供住，距天使居走路僅十分鐘。當然我們會不斷地要求照服員提升工作的愛心水平，並嚴格管理。

讓員工快樂工作

我們天使居基金會有位董事是一家會計師事務所的負責人。他說由於會計人員短缺，別家招聘員工極為困難，但他們事務所招聘職員卻輕鬆愉快。因為他們聘請員工就是採錢多、事少、離家近的原則。他說雖然他們薪資成本比較高，但盈餘卻比以前增加很多。因為大家都心情愉快的工作。工作效率大為提高，這種經驗彌足珍貴。

一個單位的成功，原因固然很多，但如抓住要害，有效的對症下藥，應是最大秘訣。對於天使居的經營，我們的決心是，只許成功，不許失敗。相信在上帝的帶領下，我們必能為台灣的長照工作，帶來令人刮目相看的成就，許老人一個安詳的未來。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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