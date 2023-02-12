星雲法師溘然圓寂，生前為兩岸和平交流奔走。在生後的今天，憾能未見政府拋棄成見，積極促成兩岸交流，實在可惜。

尤須指明之處為，不難看出陸委會極力塑造本案是陸方未依正常流程申請的氛圍，但本質上並非法所不許。上述相關陸方人士申請來台准否，陸委會本就有極大權限進行准駁，想讓你來你就能來，不想讓你來就能想出各種理由駁回申請。陸委會在審理相關來台案件時，必然是以政治考量為前提。是以，即便本次陸方按照陸委會規定申請，恐怕照樣是碰軟釘子。

為何此次陸方沒有按照陸委會的標準行事？且看陸委會聲明中「強調」請國台辦先循既有機制聯繫陸委會，一開始就在鋪陳是陸方不照規矩的違規外觀，方便政府預設政策立場。然而在蔡政府任內，陸方一旦照規矩申請就能成事？試舉2018年第十屆「海峽百姓論壇」在新竹舉行之例，當時新聞即揭露此次因蔡政府嚴審大陸人士來台的政策，有10名大陸官員的赴台申請被以「具統戰嫌疑」理由駁回。

不難看出，相關駁回案件比比皆是，駁回的決定本質上就是官方「先射箭再畫靶」，事後再找理由以強化駁回的正當性。如此，亦不難理解為何此次陸方沒有按照陸委會的標準行事了。

執政的民進黨駁回陸方官員來台弔唁，既是有權也是合法，但合情合理嗎？1989年，十世班禪喇嘛在青海圓寂。對岸執政黨，官方尚且派官員赴藏參加告別式，並在人民大會堂為十世班禪舉行追悼會。更公開邀請流亡在外的達賴喇嘛回國參加葬禮。儘管被西藏流亡政府詬病是在葬禮前幾小時發出，但至少「動作做了」。

自詡民主人權與宗教自由的台灣政府，面對星雲大師的圓寂時刻，卻不願開個方便法門，促成宗教包容的盛舉。看看班禪，想想星雲，民進黨實在不尊重宗教。（作者為自由撰稿者）

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