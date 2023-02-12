美國智庫「戰略與國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies, CSIS)1月初發表中共攻台的兵推報告，引發國內熱烈討論。可是這些討論多著墨「戰果」，而忽略某些重要細節與戰後長遠意義，令人深感擔憂。

簡要兵推內容，CSIS執行的24次兵推並非每次都有近似結果。依照不同情境(Scenario)會有不同變相條件，進而有相異呈現。當中分為：

 「基本情境」(Base)，推演3次，結果皆「僵局且不利中方」。

 「悲觀情境」(Pessimistic)，推演18次，3次「中方決定性失敗」、3次「僵局且有利中方」、7次「僵局且不利中方」，其餘沒有明顯結果。

 「樂觀情境」(Optimistic)推演1次，「中方決定性失敗」。

 「自立自強」(Taiwan Stands Alone)推演1次，美日袖手旁觀，台灣在第十週投降。

 「末日情境」（Ragnarok，諸神黃昏），推演1次，假定日本中立、AGM-158(JASSM)缺乏反艦功能，為共軍一定勝利的對照組。

兵推透過用戰史來類比的歷史方法，以及運用武器系統效能計算的「殺傷率」(Probability of kill, Pk)來建立模型，模擬可能的作戰。24次兵推的樣本數量足夠具有代表性，也以不同條件進行各種可能性評估。但戰爭是個複雜的系統，連續性的假設作用不必然反映實景。另外仍有討論空間之處，在於美「中」日台四方人員的思考與決策上。就像西方人慣用科技與數字的理性判斷，但中國大陸傳統兵學所累積的戰爭方式與文化，並非能以公式計算出來。

尤其兵推假定的2026年是一個頗為詭異的時間。CSIS解釋這一方面基於美方觀點，另一考量在於利用2022年國防授權法案實行為期5年的「未來年度防禦計畫」(Future Years Defense Program, FYDP)計畫成果，而能有較完善的計畫及裝備資訊。可這都是用西方觀點在解讀「中國故事」，而在北京的強國敘事中，2026年並沒有一個明顯的攻台表徵，2027到2035之間才更有討論素材，屆時隨美「中」日台各方消長，兵推又會有不同元素作用。儘管兵推不代表全部，但總能有一些省思可以提點世人。

頗多評論藉由部分兵推結果大放中共攻台必敗、美日必聯手保台厥詞，或耽溺於戰鬥損失的數字比較，恐怕忽略了報告貫穿頭尾、關於戰爭後的警示：「避免得不償失的勝利」(Avoiding a Pyrrhic Victory)、「勝利不是一切」(Victory Is Not Everything)。打從報告頭的摘要部分就提示要避免得不償失的勝利，報告結語一章的副標題，更斗大寫著「勝利不是一切」。頭尾呼應，首要提點戰爭後果並非只有中共被削弱，更存在美國全球地位不保、戰爭升級等悲劇。為避免之，要及早做出政治與戰略、準則與態度、武器與平台上14點的改進，達成嚇阻之效。

兵推顯示的是一連串、多達數十個變量作用的結果，不同前提條件有程度上的結果差異。單由某幾次兵推結過就以偏概全定調「中共必戰敗」、「美日必保台」，有過度簡化、斷章取義之嫌，不同情境用以操作的不同前提條件都在實際戰場上可能發生，如果太天真設想戰爭可以被控制像「基本情境」或「樂觀情境」那樣，是非常危險的想法。遑論仍有多場兵推中的戰事處在尚未結束的僵局(Stalemate)，僅是到了第三、四週暫且告一段落。

儘管這些僵局也多不利中共，卻也不能排除後續談和或美方居中調停等選項，正如報告在「中方戰敗」結局的解釋提到：當中共出現決定性失敗，美方的考量不會是消滅所有敵人，而是盡可能提供敵方可接受的台階下(Off-ramp)。窮寇硬追，唯恐重蹈一戰覆轍。

刺激現有體制做出改變，起到戰略前瞻作用，是兵推的最大意義。切莫因幾個回合的數理及決策碰撞，就驕矜自滿、仗勢得意、安於現狀，恨不得拉凳子坐觀中共必戰敗、美日必保台的未來戰爭。對吾人而言，最細思極恐的不只是失去軍事力量、基礎設施全毀、經濟嚴重衰退的台灣，而要回到CSIS報告的標題名稱：這只是第一場戰鬥，下一場中共與以美為首世界秩序的戰爭仍在繼續。它謹慎提點台美戰後可能面臨的慘痛代價，而要求當局增加嚇阻、避免得不償失的勝利、明白勝利並不是一切。台灣人又學到了什麼呢？（作者為軍事評論家、自由作家）

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