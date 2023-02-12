「讓氣球飛一會兒」？

一個來自中國大陸境內目前尚未確知啟航點的高空氣球，施放單位與共軍關係也尚未公開（有媒體稱美方已確認是共軍相關企業，將制裁涉嫌施放的機構），漂移了超過8天與15,000公里，到北美東岸大西洋才被美軍擊落。經過多日報導，各界才逐漸知道高空氣球種類與功能繁多，即便學術與商業蒐集氣象和大氣資訊，也具有軍事價值。（台灣過去也曾向大陸施放「心戰氣球」。）過去就有國外學生版試驗氣球飛行超過10,000公里的紀錄，大國機構的氣球有的甚至能繞行地球一圈以上。只是此次中方的氣球在1月28日就已經被發現飄入阿留申群島，為何可以放任其「流浪」到2月4日，才由美國空軍實況轉播飛彈擊落？許多令人懷疑之處，或許永遠沒有完整解答，而這在國際政治上，是很正常的。

筆者早前受訪指出，很有可能在美中仍商討布林肯(Antony Blinken)國務卿訪華的過程中，正在向美國「飄入」的氣球已經成為雙方討價還價的議題。這也是蒙大拿州參議員泰斯特(Jon Tester)質疑的：為什麼不在阿留申群島發現時就斷然處理？還坐視氣球飄到鄰近美軍敏感處所與設施的上空？比較合理的解釋只有兩個：如五角大廈所說，經評估其威脅並不特別大；以及當時美中正在談高層訪問之事，若提早擊落它，會影響籌碼。談判的結果北京只表示「遺憾」而不承認故意與過失，令美方滿意；而氣球已然經加拿大進入美國西北部，開始有「觀眾效果」，那就「讓氣球飛一會兒」，再將擊落的殘骸「分析」後，糾集「理念相近」（40國）盟友宣導分享。

美日貿易戰與珍珠港事變

然而在談判遷延之際讓氣球飛一會兒，絕不只是想好屆時可以推稱「川普時代也有中國大陸氣球入侵」這樣簡單，畢竟氣球在蒙大拿州之後已經成為全美公眾關注的實景事件；它深入美國本土，很容易讓人聯想到一個比「珍珠港」還嚴重的情境：對手國的軍用載具從西岸侵入北美大陸本土。

與此同時，筆者近日正好讀到大陸作者分析1939年美日貿易戰開始，最後一連串談判失敗，走向「珍珠港事變」的系列文章。作者提到在1930年代後期，美日通商相互依存明顯，彼此互為重要貿易夥伴。美國西岸的石油、機械等諸多工業品的最大採購者就是日本帝國。而中日戰爭初期美國對華態度也比較冷淡，日本判斷美國毫無可能倒向英法，與東京決裂。不過1939年3月日軍南向進佔海南島與南沙，美國7月廢除兩國通商條約，日方逐漸轉向從德國獲取原由美國提供的技術，到日方正式宣布印度支那與整個東南亞都是帝國秩序關切所在時，美國遂不惜損失商機與就業而與日本脫勾（兩國商約1940年1月失效），發動了三波對日貿易禁運。日本內閣對華主戰、對美英主和的米內光政等與華府交涉新約失敗，要員先後下台，擁抱日德義軸心同盟的主戰、對美強硬派遂決定開戰。

美日貿易戰之初，兩國都有眾多利害相關人反對戰爭。日方認為美方從貿易獲益巨大，極不可能與日本開戰。當前中美貿易戰開打之初，也有許多人認為兩國貿易互賴交織，極不可能完全脫勾甚至開打。而中國大陸從改革開放起，自中美貿易與交流收益良多，是累積出超第一大國，更不可能主戰。1940年與2020年場景相近之處是貿易互賴中，出超一方未必懼戰，且雙方都可能下決心脫勾應戰。差異之處則是貿易出超一方未必同是國力較強一方，而且80多年後的今天，有核武為避戰加了一道保險。

懷疑而非虔信，是國際政治知識的通則

但詭異之處在於，兩次衝突都參加的美國從不認為「太平洋夠大」。東亞只要出現在地強權有能力主宰東北亞、東南亞和當地海權，美國都極可能一戰。只是華府參戰的路徑未必是首輪即戰，而是採米爾斯海默(John Mearsheimer)的卸責(buck-passing)策略。決策者且以「敵方先戰」情境，醞釀「一鼓作氣」的動員，以達成戰勝目標。這就不能不讓人想起學界懸案：1941年下半年美國可能已收到日本即將進攻美國港口情報，卻疑似置之不理。這無疑有太大的道德風險，沒有鐵證就永遠成謎。

國際政治是無政府狀態，且影響國家決策的除了結構的趨勢，也還有眾多即期、偶然的因素。當年日本親美派懷疑美國未必願戰，「德蘇互不侵犯條約」後也懷疑德日合作的誠意。重慶長時間懷疑美英要與日本妥協，延安則懷疑蘇共力挺小弟的誠意。2014年克里米亞事件後，歐洲前後方國家對俄態度差異明顯，與許多亞洲繼續與北京對話以避險的國家相同，都是不願意在卸責邏輯中擔任首先承責的一方，希望保留戰略自主。各方仍在等著看氣球事件受益的拜登政府，怎樣按國情咨文所說的做到「競爭而不衝突」、二月何種美艦何時穿越台海、眾院議長何時訪台；以及中國大陸對美關係是否無限期停留在代辦級。

懷疑論是現代經驗主義知識論的基礎，在國際政治上的疑慮對象包括客觀的力量對比評估，以及決策者的偏好和變動。現在中國大陸出現「批秦檜、挺岳飛」的論調，將維護和平者一概打為「自由派、胡適派、汪偽派」，其虔信命運，大有當年日本陸軍省掉入珍珠港情境的氣魄。人類是否從來無法從歷史學到教訓，值得認真省思。（作者為台灣大學政治學系教授）

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