著名的歷史學家湯恩比曾以「挑戰與回應」理論，來詮釋幾大文明的興衰歷史。特別是每一個文明都有面對挑戰的時刻，無論是氣候變遷、天災人禍、外敵侵略、科技進步、內部戰亂等等，但危機對一個文明是毀滅性的衝擊，或是轉型再起的契機，卻繫於它對危機的回應。質言之，適當而有智慧的回應，反而是轉機的開始。

有壯大台灣的宏觀遠見

但歷史給人們的機遇卻不多。沒有抓住「危機即轉機」的時刻，機遇稍縱即逝，一去不返。而整個世界大局已變，再也找不回當初的歷史條件了。

幾天前《連戰回憶錄》舉行發表會，會中來了許多當年參與台灣經建過程的重要大老：蕭萬長、劉兆玄等，都是從蔣經國延續到李登輝時代，乃至陳水扁、馬英九擔任總統的時代，非常重要的政策參與者、制訂者和執行者。如今回顧，是不是有些省思與遺憾的地方呢？

當天劉兆玄講了一段他感到遺憾的往事。那就是連戰任行政院長，蕭萬長任經建會主委，當時經建會顧問葉萬安提出應把台灣建成「亞太營運中心」作為最高目標的構想。蕭萬長對兩岸經貿的現況、大陸經濟發展的趨勢，以及台灣具有何種優勢、應如何利用大陸經濟開放的契機、運用台灣人才幫大陸與世界經濟接軌，以此壯大台灣，有著宏觀認識。因此，這個計畫在連戰支持下積極推動。

1995年經行政院院會正式核定通過。依此計畫，台灣將發展為製造、金融、電信、媒體、海運、空運等六大營運中心。當時大陸連一個深水港都沒有，台灣若發展得好，大陸的海運將高度依賴高雄港，高雄港可能成長為世界最大貨櫃港（1997年已是世界第3大貨櫃港）。更不必說當時許多跨國貨運、金融、管理集團等聽聞台灣有此計畫，已紛紛來台布局。

用劉兆玄的話說：「這是讓台灣可以更上一個台階的宏大計畫。」可惜的是，當時的總統李登輝忽然宣布「戒急用忍」，所有的規畫方案、所有連繫的跨國企業、所有參與布局的台灣大企業，乃至於政府各部會的心血，一夕之間歸零。

歷史機遇稍縱即逝，如今高雄港落到世界排名第16，而上海新建的洋山港已成為世界第1。而大陸的深圳、寧波、香港、廣州、青島、天津，都已進入世界十大的排名。兩岸間的對比，正好見證了台灣失去一次最好的歷史機遇。而當時的政策制訂者連戰、蕭萬長，內心何其遺憾。

有大智大勇的歷史格局

歷史的機遇還需要勇於掌握與創造的人。在連戰的一生中，他曾掌握了一次開創歷史的機遇。那就是2005年的「破冰之旅」與連胡會。歷史未遠，人們應該都還記得那一年4月，連戰要赴大陸訪問的時候，多少台獨動員的人馬揮舞旗幟長棍，一路阻擋，完全不顧自由旅行的人權。然而連戰此行卻打破兩岸長期的禁忌，為後來的兩岸經貿、文化交流平台開創契機。毫無疑問的，這是轉變歷史方向的大氣魄、大決斷。連戰的歷史地位因此改觀，他所開啟的兩岸之門，也為馬英九執政後的兩岸三通、兩會談判、簽署ECFA、馬習會等，開創新局。

連戰在書中仍感到遺憾的，恐怕是馬英九執政時期未能簽署兩岸和平協議。他曾向馬英九建議，可惜未能實現。如今兩岸情勢緊張，在美國有意「以台制中」將台灣烏克蘭化，而蔡政府又堅持「抗中保台」的錯誤政策時刻，和平變成人民最大的盼望。但歷史機遇還在嗎？

對現在的台灣來說，美國與中國的對抗，是危機，也是轉機。此時美國更加需要台灣，以制衡中國；而中國也更加需要台灣以維持台海和平，讓大陸可以穩定發展經濟。在美中都需要台灣的時刻，台灣如何在兩強之中維持平衡，以微妙的政策，爭取更大的和平與外交空間，這恐怕需要更冷靜的智慧、更靈活的政策。

此時此刻，若有人能掌握歷史機遇，開啟兩岸和平協議談判，為台灣開創太平盛世的契機，也為東亞爭取和平的時代，他就是未來的歷史締造者。歷史機遇稍縱即逝，台灣需要一個大智大勇的「破冰」者。