新北市一戶高關懷家庭日前發生一家4口有3人餓死，獨留失智年邁老父的悲劇，民進黨痛批新北市政府「捅破網」，劍指侯友宜荒廢市政，只想選總統。面對社會安全網屢屢斷鏈，民進黨卻拿來當政治工具操弄，實在冷血。

蔡政府推動強化社會安全網計畫，從2018年開始，以補足社工人力及提高待遇為主，現進入第二期，目的是要找出需要幫助的人。蔡總統去年國慶演說強調「四個韌性」，其中就有建構並強化社會安全網，表明接住每一位需要協助的民眾是政府無可迴避的責任。

上述社會事件發生後，打著「溫暖堅韌」內閣旗幟的行政院長陳建仁，立即指示政務委員林萬億督導地方政府補破網。但衛福部發給地方政府的官腔公文，除要求各縣市政府造冊回報相關探視情形，及要求社工和公衛護士落實服務外，卻少了溫度。衛福部也該檢討為何每年預算執行率偏低，是否有制度上的問題。

尤其社工屬高危險族群，各縣市普遍缺額嚴重，陳建仁擔任副總統時曾說，社安網計畫要讓社工安心工作，但這些年過去了，社工真能安心工作？為何仍有龐大人力缺口？政府撒錢但願從事社工者少，現有人力不堪負荷恐怕才是關鍵。

更何況，部分脆弱家庭不願讓外界接觸幫忙，公權力如何強制介入必須中央在法規上給予協助，否則「兩代同垮」的高風險家庭悲劇將一再出現。

台灣新生兒出生率去年再創新低，高齡化社會的長照等問題不容忽視，更非是單一原因造成和可以解決的。既號稱是「溫暖內閣」，就應該由中央和地方政府一起審視檢討缺失，狂噴政治口水，大可不必。