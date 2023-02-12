農曆新春伊始，兩岸關係似有回暖跡象。民進黨當局以疫情為由中斷多年的小三通，現雖僅限金馬居民通航，但畢竟算部分恢復。兩岸各自的防疫措施皆大半鬆綁，也使得開放更多航點直航的呼聲如今愈來愈高。更主要的是，大陸一直積極希望重啟兩岸各項交流，台灣多個政商團體也相繼要到大陸訪問。

然而，如果我們認為，因民進黨執政而陷入僵局的兩岸關係，會因近來這些表面的信號就春暖花開，那就未免過度天真。首先，雖然民進黨當局也開始表現願意開放交流的姿態，但仍停留在說一套、做一套，甚至大有以緩兵之計糊弄大陸之意。比方說，我們看到交通部長王國材稱要迎接百萬陸客，但現在連小三通、直航航點都未完全恢復，更根本沒開放大陸觀光客來台，百萬陸客怎麼來？又比如，蔡英文在海基會春節聯誼會上宣稱兩岸「溝通大門一直敞開」，但她打死不認九二共識，兩岸官方要怎麼溝通？

更何況，行政院長陳建仁上任後，送到立法院的施政報告對於兩岸及防務政策竟還用到「時時都訓練，處處皆戰場」的強硬措辭，既配合美國要台灣「全民皆兵」的論調，也顯示民進黨當局內心裡就是要兩岸持續對立。對民進黨來說，要保住綠色政權，似乎只有「抗中保台」一條路走到黑，寄望台海緊張才能更加炒熱反中牌，有利民進黨施政無能照樣可瞞混過關。

民進黨敢這樣堅持反兩岸交流，原因之一是他們看準國民黨懦弱怕事，尤其害怕「紅帽子」。農曆春節前後，國民黨金門立委陳玉珍、前主席洪秀柱相繼訪問大陸，就因為他們分別說了「兩岸本是一條根」、「攜手共促祖國統一、民族復興」，民進黨特別點名朱立倫、侯友宜，要求說明是否同意陳玉珍、洪秀柱的發言。照理說，國民黨對此應可義正辭嚴，回答得冠冕堂皇，但被外界認為有心爭取2024大位的朱、侯二人，卻都相當低調，深怕表現得太過親陸，足見一旦兩岸緊張，國民黨仍難與民進黨的「抗中保台」對抗。

現在朱立倫派副主席夏立言到大陸，即反映國民黨確實需要「兩岸交流」牌和民進黨區隔，卻又深怕與大陸走得近，便會得罪美國的心理。眾所皆知，朱立倫向來是親美派，他也曾多次主張「親美反共」，與民進黨「抗中保台」幾乎僅一線之隔。此次他讓夏立言代表國民黨訪問大陸，自己卻已著手準備要親自到美國、日本。台灣政治人物不分藍綠，只要想競選大位，果然都得先到美國「面試」，才能拿到「入場券」。

前陣子美國政媒炒作大陸「間諜氣球」，才剛鬧得沸沸揚揚，很多人從中看出，美國實力不斷下降，自信心愈來愈不足，也就愈加需要利用反華民粹，比賽誰更敢表現對大陸的強硬態度。美國政黨深陷這種比狠遊戲，別說是為台灣利益計，就連美國長遠的發展也被拋諸腦後，一切只看短線的選戰操作。於是，同樣都需要反中牌的美國及台灣政客自然就結合在一起，他們互相勾結，樂得將台海翻攪得更為動盪，才有他們牟利的空間。

因此，民進黨打的算盤是，雖然去年九合一選舉敗選，但「抗中保台」不僅不能改變，還要走得更為激進，才能先鞏固基本盤，再倒過來重新抓回對選戰的主導權。民進黨相信，只要兩岸局勢成為選戰主軸，國民黨就會陷入被動，屆時就又是民進黨的天下，而這一切預想的前提，便是美國要繼續發力，搞出更多事端對大陸極限施壓，逼迫大陸對台強硬，反中牌就能奏效。

大陸實不願意兩岸兵凶戰危，更不想走到非要對台動武的地步，但現實的情況是，美台持續勾連挑釁紅線，大陸勢必要做出反制，而若兩岸走到戰爭邊緣，卻又沒有實現統一，則島內台獨勢力便會獲得最大利益，和平統一就將喪失最後希望。我們或也可稱這是兩岸之間的「戰爭陷阱」，而民進黨正結合美國不斷推台灣入坑。島內目前雖也有不少有識之士都想以「和平反戰」大旗阻止此一險路，但都難成氣候，形勢確實不容樂觀。（作者為新黨前主席）