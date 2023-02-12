陳建仁內閣的施政，在8成首長並未異動的現實下，充滿著「看守且只能應付瑣碎」的低迷現實。這一個「換湯不換藥」的執政團隊，如今看來最主要的任務，還是在「打造蔡英文的執政成績單」！權力的卸任交棒，已在咫尺不遠處，歷史評價中註定「兩岸交流歸零、失去基層民心」的蔡英文，眼裡已經只剩下她念茲在茲的最後幾道遮羞布。

最近總統府堪稱「卯起來」接見美、歐及中南美洲的大小各路訪問團！美國參眾議員頻繁來台「開口討紅利」不在話下，歐洲國家則是議員們冬季亞洲訪問「順道來台蹭蹭」；至於4月即將到來的巴拉圭總統，卸任前的「畢業旅行」勢必又要以邦交國身分「要一筆、涮幾口」動輒幾億美元的外交經貿援助了。

事實上，2023年由蔡英文實際主導的「國安、外交、國防」政府預算，究竟有多少純粹為了打造她的「國際關係／歷史成績單」？當中包括以「女性總統、北京對抗者、兩岸戰爭敏感區」等政治人物符號去「蹭」得的國際聲譽，連同台灣政府「大外宣」政治公關的投入力度，都可以在今後一整年總統府新聞與社群媒體的發布中，見諸端倪。

蔡英文最近對「執政數字」的本能飢渴，在一場捐血中心的活動上可見一斑！明明是春節假期造成全台血荒嚴重，亟待呼籲民眾踴躍捐血，結果蔡英文非要說2022年「台灣國民捐血率達到8.08%，是十年最高、也是世界第一」！就是非要說成彷彿都是「蔡英文的任內政績」！

話說在「地緣政治、中美對抗、兩岸戰爭」的多重陰影下，「台灣」成為國際政治局勢與國際媒體報導的熱門關鍵字，「蔡英文總統」確實成為歷來被引用最多的總統名字。如今台灣國際關係「被迫的活絡」究竟是一場光榮或者悲哀，尚且難以論斷。但除此之外，蔡英文能說上嘴的「感動人心」能有什麼？

進出口與經貿表現，靠的是「中國大陸ECFA＋台積電」；綠能光電與減碳環保，背後是「電力供應失穩＋鉅額能源補貼」。政治領導人所共同迷戀的「政績數字美化」，蔡英文可說是歷來總統當中最痴迷、最嚴重的一位！缺乏產業創新政策，台灣民眾這些年唯一真實感受到的，竟是整個蔡政府全力押寶的「高端疫苗」。

民進黨蘇貞昌前內閣諸多首長如農委會陳吉仲之流，明明引發基層民間巨大「負面聲量、不滿意度」，但所有與林智堅一樣同屬的「小英男孩」，蔡英文完全無視民間惡評聲浪，力挺支持到底！2022年地方大選大敗主要的原因，其實正是來自「蔡英文自己」長期以來「漠視基層民生、遠離基層民意」的政治文化與價值風氣。

民進黨就是在蔡英文的默許下，執政期間讓「黑道、網軍、側翼」整個進入「聯合治國」的時代，當然這些都不會逐一寫入「國史館」的歷史紀錄中；甚至連中斷整整8年的「兩岸關係」，今後必然也都將被綴以各種粉飾定義的歷史敘述。然而，主張台獨的賴清德即使延續蔡英文路線，今後依然不可能有任何兩岸「對話空間」了。

民進黨政府最近試圖力推「和平保台」，以取代去年底選舉大敗的「抗中保台」。只是，蔡英文這廂才剛說「期待兩岸春暖花開」，陸委會那廂又「痛批夏立言參訪」，就是深怕國民黨促成農林漁牧開放的具體政績！無論蔡英文如何巧言堆砌執政數字，成績單殘破不堪在人心深處，即使想當遮羞布，正在雲起的「政黨輪替」之風，也終將會吹走所有！（作者為資深媒體人）