星雲法師圓寂，舉國哀悼，各界悲鳴，其畢生致力於弘揚佛法，更提倡「人間佛教」，將修行帶入生活，無私無我的大無畏精神深植信眾心中，也因為其大愛傳承，期盼和諧的生活環境，不時提醒為政者和平的重要，典範闡述「不親中亦不離中，愛台灣但以民為本」，並殷切說明既是同根同源、同文同種，這是不能改變同為一個中國的事實，兩岸之間還有什麼不能解決的問題呢？

如今大師離我們而去，十方信眾、仰慕追隨者從四面八方衷心期盼想親赴弔唁，囿於兩岸關係有其程序上的作業模式，原以為宗教力量是可以不受限於男女、老幼、黨派、階級、地域，應可以最快方式放行通關，無奈事與願違。國台辦、國家宗教局等單位一行弔唁團，原訂於13日參加緬懷典禮，遭陸委會以部分人員不符入境資格審退，取消該團來台，再度撕裂了兩岸可以共謀一心的美事。

去年為了治療大陸贈與台灣的熊貓「團團」，兩岸、朝野難得有志一同攜手合作，專注於如此柔性的溫馨交流，當時亦有多位學者專家及媒體讚揚此事，並喊話未來應藉此減少仇恨對立，和平將指日可待。

今天看來，民進黨不像星雲大師的雍容大度，手握執政大權，卻不開方便之門，亦不以兩岸和平共榮為依歸，死者為大，連沒有政治意涵的喪禮活動都拒於門外，到底是在抗拒、恐懼什麼？

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