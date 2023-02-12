星雲大師圓寂頌讚典禮即將舉行，原本莊重肅穆的議題突因大陸弔唁團來台受阻，增添一絲政治口水氣息，實在令人遺憾。蔡總統執政7年來念茲在茲的就是兩岸官員無前提的互動，難得等到這次機會，卻意外破局，究竟是誰演砸了這場戲，箇中原因值得深思。

如果說是陸委會操作不當，在其中刻意刁難，恐怕有點錯怪了。畢竟根據媒體透露的名單，如果此次大陸弔唁團成行，將成為蔡政府上任後來台級別最高、規模最大的大陸涉台官員團。以陸委會的層級絕無決定權，相信必須交由國安會議研議，乃至蔡總統親自拍板。

民進黨執政期間，大陸涉台高官因弔唁來台早有先例可循。無論是扁政府時期，國台辦副主任孫亞夫、海協會祕書長李亞飛來台弔唁海基會首任董事長辜振甫，還是蔡政府首任內，前海協會長陳雲林來台弔唁海基會前董座江丙坤，民進黨政府都予以放行，並未出現陳抗、為難之情事。

更何況蔡總統、陸委會自今年初開始，多次表態願恢復疫後兩岸交流、促成兩岸對話。星雲大師圓寂固然是兩岸關係的損失，但正因他對兩岸和平的貢獻，給蔡政府打開一扇機會之門。陸方弔唁官員來台並未附加九二共識的政治前提，而頌讚典禮作為台灣的主場，也必有機會創造紅綠官員互動的突破。難道，蔡政府又不想要兩岸對話了？

結合國際情勢可觀察到，蔡政府的兩岸動作完全是跟隨美中關係基調而變。去年11月峇里島「拜習會」談得不錯，蔡政府立即在九合一選後釋出恢復小三通、推動疫後兩岸交流的訊號。但2月初風向突變，原以為劉鶴和葉倫在達沃斯的融洽會晤可給今年美中關係開個好頭，沒想到氣球事件迫使美國國務卿布林肯推遲訪中、中美防長溝通斷線，美中關係似乎被重新打回到去年裴洛西來台後的狀態。

還記得嗎？美中氣球事件之前，陸委會以「樂見」回應國台辦解禁台灣食品的決定，陸方順勢重新啟用兩岸民航溝通機制，而當時的蔡政府也對國民黨立委陳玉珍赴廈門持尊重態度，對國民黨副主席夏立言申請訪陸也並未有太多負面之辭。而陳建仁內閣上任初期，陸委會主委邱太三表態「求穩」，以及兩岸談判老手詹志宏的回鍋，更給人一種兩岸關係真的快要春暖花開的感覺。

然而，美中氣球事件後，就接二連三出現民進黨高分貝批判國民黨、夏立言，以及此次星雲大師圓寂後，蔡政府否決大陸官員來台弔唁的風波。從中共中央政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤會見夏立言時的表述來看，北京確實有意唱好恢復兩岸交流的戲，而蔡政府的兩岸新人事也似乎做好了共同唱好這齣戲的準備。無奈，大陸官員來台受阻恐對今年兩岸關係前景具有指標意義，不是有人演砸這齣戲，而是有人想搞砸這齣戲。

（作者為智庫研究員）