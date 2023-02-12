金門永久非軍事區的新聞最近炸了鍋，台澎金馬都在討論這事情，還迎來了民進黨的前主席施明德，提出了希望到金馬去宣達他的金馬撤軍理念。

我在1949年兩岸分裂時出生在馬祖，而對此問題我感慨萬千。回想做立法委員時跟金門的立法委員吳成典和前縣長李炷烽，也都在推動金馬撤軍成爲非軍事區，還包括強烈要求金馬掃雷，推動金廈生活圈、兩馬生活圈，我還辦了一份《金馬特區報》。

兩岸對峙時，金門擁有10萬大軍，現在不到3000，馬祖也有2萬多的大軍，現在不到2000。談到撤軍，也許少部分的金馬相親會認爲，失去了軍人的消費，收入會減少，其實我們換個思路想想。如果撤軍後大量的陸客到金馬旅遊，其所產生的經濟價值，遠超過軍人消費的千倍萬倍，根據數字統計，陸客透過小三通在金門的消費產值高達130億，比中央政府給金門的總預算125億還多。

再講到金廈大橋，其實金門人除了和平和撤軍，還希望興建金廈大橋，而且強調應通盡通，金馬地區的鄉親最近還成立了「金馬新四通促進會」，閉起眼睛想想，金門富裕起來了，甚至引進大陸鄉村建設的資源，金門必然成爲全世界最富裕、最美麗的島嶼，當然，馬祖也不例外。

但是，陸委會對金廈大橋的反應，卻完全違背金馬的民意，甚至仇視大陸。陸委會副主委邱垂正就指出，政府多次對外說明金廈大橋涉及國家安全、金門長期發展、社會秩序、國族認同、兩岸關系以及地緣政治等的復雜問題，出於他所延伸的國家安全風險，政府並無推動金廈通橋的政策與規畫。邱垂正以及民進黨人常常是閉着眼睛說瞎話。

我們回頭看看，小三通已經通了22年了，小三通之後的8年也大三通了，甚至在疫情沒有發生前，兩岸有71個航點互相往來，再說金門通水也4年了，金門現在喝的水有70%是來自福建省的晉江，我們用這些記錄，來檢視邱垂正的話，不是鬼話連篇嗎？

在這裡我要大聲疾呼，屬於福建省的金門和馬祖鄉親，應知道我們的身分證上都印着福建省金門縣、福建省連江縣，如果民進黨對我們前面所講的兩岸互動的記錄，一直還抹黑、抹紅地所謂媚共、親共、朝共，甚至甩鍋是大陸的統戰，民進黨這些論調，只會讓我們更加反感、厭惡和痛恨。

所以我們非常歡迎施明德主席到金馬來宣揚他金馬撤軍的理念，還呼籲金馬鄉親要組成一個金馬撤軍宣講團，希望全民支持我們，聲援金馬，尤其12號帶領群眾到總統府抗議布雷的「張亞中們」，我們別無他途。只有如此，我們才能免除戰爭，免除戰爭就是和平，和平將來帶來兩岸的融合和大發展，而且生活會過得更幸福，更美滿，做給台獨的族群看，我們絕對可以翻轉兩岸交流史，我們要拒絕民進黨的延長兵役和埋設地雷。

「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」。各位再想想看，金馬人民最有權力打臉民進黨，因為我們打過了古寧頭、823的戰爭，這些痛苦的戰爭陰影和留下的無數悲慘的回憶。

我們只要選擇不要戰爭，就從金門開始，翻轉到台灣，大家就都可以過着長治久安、幸福美滿的生活。（作者為前立法委員）

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