最近輿論談到政治人物的表現，喜歡以「戰力」的強弱作為是否為「戰將」的評估標準。

在野黨監督執政黨的言行與政策固然是其本分；然而，不管是在野黨或執政黨民代，檢討或提出攸關國家永續發展前景的法案，更是其職務的重中之重。

但這樣的工作需要專業素養，也需要花時間思考問題根源。透過口頭或書面質詢官員時，其論述愈專業、愈有深度，往往被媒體認為缺乏新聞聳動性，或民眾無法理解法案意義而淡化報導。久而久之，大家都忘了民代跟政策或法案的關係，只看哪位民代在爆料、揭弊、「修理」政治對手上有一語驚人或大快人心的表現，就是戰功彪炳的「戰將」！

於是，人們在衡量誰較適合進地方或中央議會擔任民代時，便只著重誰能除弊，而忽略了誰能為一地或一國興利。

也於是，當我們回想幾位被公認為「戰將」型民代的表現時，只記得他們的言詞犀利，卻想不起來，他們對地方或中央法規提出過什麼深刻的檢討；對一地或一國的發展方向又提出過什麼福國利民、影響深遠的創新法案。

當政治成為一種表演、罵人成為主流後，有關國家或地方發展的話題便成為沒有政治票房的冷門論述。我們會看到幾位明星級的「戰將」，卻再也看不到有多少「用功」的民代。

但回顧台灣的發展歷程，我們又很懷念那些在政策法案上為台灣打下扎實基礎的政治人物。想到土地改革與國民義務教育，我們會想到蔣中正；想到十大建設、解除戒嚴、開放兩岸交流，會想到蔣經國；想到經濟建設，會想到尹仲容、孫運璿；想到全民健保，會提到連戰；論及科技進步，會感念李國鼎。

時代走到今天，想到現在以及未來，我們能數出幾位對國家發展有卓越創見的政治人物？還是說，現在，我們的心中，只有那幾位能在選舉中獲勝的「戰將」型政治明星？更有甚者，在那個台灣起飛的時代，「好好做事情」只是所有政治人物的基本守則；到了今天，「好好做事情」卻成了政治人物享有高知名度的難得素質。

如果說一人、一市或一國的最大敵人其實是自己的發展停滯；那麼，所謂「戰將」者，豈不應該是能突破發展停滯，對永續發展有深刻研究與卓越創見者？這樣的「戰將」，於今何在？在當前台灣的政治生態中，這樣的「戰將」，又豈有發揮的舞台？

明年台灣又有大選，我們到底需要什麼樣的「戰將」，在行政及立法體系中引導國家永續發展，是大家都應靜心思考的問題。（作者為中國文化大學教授）