土耳其百年大震，死亡人數已超過2萬人，包括台灣的各國救難隊奔相馳援，展現了人性光明的一面。但就在1周前，新北市中和區一個四口之家，竟發生母子3人死成乾屍，僅失智老父以固定模式煮粥獨活的人倫悲劇，據估計死亡可能已長達半年，無人聞問。台灣大都會的鄰里互動與人情冷暖頓時成為話題。當疫情解封、口罩鬆綁，後疫時代人與人的關係將變成如何?

星雲大師以97歲嵩壽告別人間，振撼了台灣社會。他在2013年完稿的遺囑告白中，提到以貧窮為職，童年家貧如洗。如今人家以為他很富有，擁有多少學校、文化、出版、基金會，但他說佛教僧伽物品都是十方共有，哪裡有個人的呢？但在內心他可又覺得世界都是他的。他一生不曾使用辦公桌，也沒有自己的櫥櫃，雖然徒眾用心幫他設置，但他從來沒有用過。一生沒有上過幾次街、買過東西；一生沒有存款，所有一切都是大眾的、都是佛光山的，一切都歸於常住、社會。他要所有徒眾學習「將此身心奉給佛教」，做一個隨緣的人生。

人家以為他一生聚眾有方，事實上他的內心卻非常孤寂，沒有最喜歡的人，也沒有最厭惡的人。別人以為他有多少弟子、信徒，但他從沒有把他們認為是自己的，只希望大家在佛教裡各有所歸。

星雲大師一生服膺於「給」的哲學，總是給人讚嘆、給人滿願；他立下佛光人的工作信條：「給人信心，給人歡喜，給人希望，給人方便」。因為深知結緣的重要，心裡只想到處結緣、到處散播佛法種子。他立志興辦各種教育，雖然從小沒有進過正規的學校讀書，卻明白教育才能提升自我，改變氣質，並發心著書立說。

佛光山每年舉辦國際書展暨蔬食博覽會，已成為南台灣最大的書展。佛光山的「雲水書車」已擴充到53輛，全台包括金門共有39個駐點，一輛書車就是一座行動圖書館，滿載知識前進偏遠角落，讓教育資源匱乏的孩子也能經由閱讀開啟智慧、翻轉人生。佛光山的讀書會也是全台最大的讀書會組織。

2022年春，時報出版有幸出了前行政院參事兼第七組組長、現任全球粥會世界總會長陸炳文寫的《十方如意：星雲大師十方行誼與我卅載佛光緣》一書，記錄了52篇大師的處世、無畏、和平、共存等四大篇章，如今成了星雲大師在世時最後記錄他的作品。

星雲大師的名言：「說好話是真，做好事是善，存好心是美」，讓三好運動真善美在社會生根。他一生奉行「以退為進、以眾為我、以無為有、以空為樂」的人生觀，「光榮歸於佛陀，成就歸於大眾，利益歸於社會，功德歸於信徒」。大師雖然不在了，但這樣無私奉獻、利眾生歸天地的情懷，正是如今瀕臨人際關係薄弱、人心信任破裂、理念共識分歧下的台灣社會最佳的心靈解藥。

（作者為台北市出版公會理事長）