「老闆，我想買台咖啡機，有什麼推薦？」當顧客踏進店門，店鋪主理人蔡清洲從咖啡吧檯走出，迎上前詳細詢問其需求與使用習慣。一番對話下來，顧客對咖啡飲用有了更深入的認識，載興而歸。

前述場景，是台商蔡清洲的日常剪影。與咖啡結緣44年，其間16載「雲遊」大陸磨礪技藝，傳播咖啡文化，現已成為推動大陸咖啡行業發展的台灣力量之一。

01 在大陸，耕耘了16年

1960年出生於台灣台東的蔡清洲，高中畢業後，誤打誤撞進入餐飲業做吧員，從此與咖啡「相識」。

2006年，受友人邀請，蔡清洲來到重慶深耕咖啡本行。在充分的實戰基礎上，他系統地考取了世界精品咖啡協會(SCA)的高級烘焙師資格證等。兩岸舉辦的大小咖啡比賽，也少不了他的身影。2018年，他還擔任首屆全國咖啡師職業技能大賽江蘇賽區副裁判長。

因看好「大陸咖啡市場會永續發展」，蔡清洲於2016年啟動創業，為「讓更多人認識咖啡、喜歡咖啡」，不僅售賣咖啡、進口原豆、專業器具，還開展技術培訓、開店輔導，為咖啡愛好者提供「一站式」服務。

專業的咖啡器具琳琅滿目。（中新網）

100平方米的空間內，陳列著琳琅滿目的咖啡杯、大小各異的咖啡機、來自全球多國的咖啡生豆，操作間擺放著三台大型烘豆機，吧檯不斷製作的熱飲讓空氣中瀰漫著豆香，幾面牆上掛滿了蔡清洲與學員的各種資質證書……

「店裡每月要烘2噸生豆，銷往大陸各省市。」蔡清洲說，咖啡牽涉到品種、產地、加工方式、烘焙和萃取，各個環節都有可能出錯。為保證品質，他基本親力親為，「每天都要與咖啡豆打交道」。

「咖啡沒有好壞，就像找女朋友，找到你自己喜歡的，就是最好的。」蔡清洲表示，每一種咖啡豆都有自己的特性，如曼特寧咖啡豆會偏苦，而坦桑尼亞咖啡豆則有明顯的酸度。咖啡的好與壞，取決於自己的口味，是喜歡偏苦的，還是喜歡偏酸的。

在蔡清洲眼裡，咖啡傳遞的溫度不是單純的冷和熱，而是人與人拉近距離，在交談中產生共鳴。「在台灣，我們常說『走，去喝咖啡聊是非』。」蔡清洲稱，這是咖啡於生活的魅力所在。

02在大陸，買房沒那麼重要

不論是在台灣，還是在大陸，深耕咖啡領域40年的蔡清洲依舊堅持不購房的原則，不僅因為作為咖啡匠人的他，喜歡「雲遊四方」磨礪自己的咖啡技藝，傳播咖啡文化；更因為蔡清洲認為房產並非一個優質的投資領域。

「我個人覺得，買房特別不划算，假設一套房子需要100萬，我給3成首付，剩下的貸款，日後不僅要還清，還要支付一大筆利息，相當於以遠超100萬的價格給自己買了一副100萬的枷鎖，要是我拿這筆錢去拓展我的咖啡業務，我能得到的回報更高且更快。」蔡清洲說道，「租房也挺好的呀，二三十年下來花費也就首付錢，還方便我上班，住膩了還能隨時更換新的居住環境。」

不僅如此，蔡清洲還告知記者，對於台灣人來說買房沒有那麼重要。一方面，台灣沒有所謂的新車新房才能結婚的風氣，台灣的年輕人繼承父母房子居住是一件稀鬆平常的事兒；另一方面，台灣商人在房產投資上大多處於一個玩票的觀念，大多數人都是跟著內地的商人朋友去玩一把，並非他們投資的手段之一。

目前，港澳台同胞憑居住證即可正常購房。在蔡清洲看來，資本存在著盲目性與利趨性，市場利好的情況下，肯定會有台商前來投資房產。但對於大部分在大陸的台灣商人而言，這個政策並非是在指引市場風向，更多的是一份感動。作為一名台商，此刻感受到自己就是一位被認可的公民，能夠與大陸同胞享受同等的權益，這對促進兩岸交流，以及台灣商人回歸家鄉、建設家鄉都有積極的作用。

「就如完美的咖啡沒有標準一樣，飲者的心情決定了咖啡的味道，選擇買房還是租房也是一個道理，不論是買是租都是個人情感的一種表達，沒有絕對的利弊之談，畢竟適合自己的才是最好的。」蔡清洲說道。

03 在大陸，用心傳遞熱愛

「登陸」16年，單槍匹馬雖有心酸，但「發自內心的熱愛」是心態開朗的不二法門。他主張不被利益所困，快樂工作。「拿今年的自己和去年比，只要持續在進步，就可以了。」

交談中，蔡清洲多次談及行業良性發展的重要性。看著各式咖啡店遍地開花，他認為，蓬勃發展不是野蠻生長，功利、浮躁的心態會讓行業走偏。以一棵咖啡樹的生長為例，雖然從栽種到收成要5至7年，但採果的獲利可長達30年，一位咖啡農一輩子只要栽兩次樹就好。「專注一個產業，傾心奉獻一份心力」是蔡清洲所倡導的。

蔡清洲認為，要保護行業的乾淨、純粹，離不開兼顧理論知識和市場實用性的人才，尤其是年輕力量。近年來，他用更多時間授課講學，培養專業型人才，遇到「好苗子」，他還自掏腰包「扶上馬，送一程」。為吸引更多咖啡愛好者入門，他不定期組織咖啡杯測和品鑒分享，組團赴雲南、海南等地研學，在一個70位學員組成的社交群內，天南海北的咖啡從業者互幫互助，其樂融融。

「曾經在學習咖啡的路上，有很多人幫我。我現在有能力了也要幫助別人。」蔡清洲介紹說，其店舖之所以取名「尚穎」，一是諧音「上癮」，二是以禾苗的生長作比，鞭策自己既要向上進取，又要謙卑躬行。

作為業界權威之一，蔡清洲近期正受邀為四川省一本咖啡教材編寫提供實戰內容指導，後續計劃以重慶為中心籌備咖啡製作賽事，「只要是利於行業健康發展的，我都願意去做。」

「待我在咖啡行業做滿一甲子時，我想連做三天咖啡，任意打賞所得可作為一份助力金，將這份熱愛傳遞下去。」頭髮花白、62歲的蔡清洲向記者描繪著他的期待。（鍾旖）

（本文來源：中國新聞網）