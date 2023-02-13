名記者陸鏗於1950年，在昆明的監獄中，初見徐等數名空軍人員，在其「陸鏗回憶與懺悔錄」中，對徐應鵬的後來，有著很深動的描述：

「1950年的春天，監獄忽然來了中國空軍的4條漢子，其中3個都釘了腳鐐。沈延世，是杭州筧橋航空官校第一期畢業的，被捕前任空軍第五路副司令，他戴的鐐最粗，總有10多公斤重；張俊位和徐應鵬分別是二期和四期畢業，……，徐應鵬在一次空戰中全身被燒傷，跳傘得救，是一位空軍英雄。……。3個空軍軍官足足帶了兩年鐐，直到51年大鎮壓過後判刑，才取下鐐轉到勞改隊。從此和我音訊斷絕。……

1954年我獲釋回家 ，到處打聽沈、徐的下落，55年探知徐應鵬在昆明巿郊的班莊村石場敲（攪拌水泥用的）石子，我和妻子特別買好了一些日用品去看他。他和別的犯人一起，風雨無阻地坐在露天的石場上，把石塊用鐵鎚敲成直徑一公分左右的石子，名曰「公分石」。按規定定額每天敲好的公分石要有半公尺見方的一堆，……。勞動強度之大，簡直不可想像。手裂腿破都很少完成定額。……

我們看到徐應鵬穿著一件補了又補的美軍呢質襯衫，一條藍布的勞改犯的單褲，腿部纏著一些舊布條，雙腿分開，兩腿中間放著一塊有面盆大的石塊，他正埋著頭把有如人的拳頭般的石頭敲成碎石子。就這樣日復一日、年復一年地把歲月敲碎，把生命敲碎。我們走過他面前僅僅兩公尺遠，他竟沒有抬起頭來望我們一眼。說明他是把全副精力貫注在碎石上。我們卻注意到他蒼白的臉和極度疲勞的表情，以及一幅勉強撐住的骨頭架子，不忍卒睹。一位抗日戰爭中的空軍英雄竟落到如此的慘境 ……。」

1975年，徐應鵬、沈延世、以及張俊位獲得特赦，但最後3人竟經歷3種截然不同的結果。徐應鵬經過和陸鏗的商量，毅然申請赴台和妻兒團聚，結果很快就得到批准，但他萬萬沒想到，入境申請竟然遭到台北方面的拒絕。好在妻女聞訊後立刻趕到美國，安排他以探親的名義進入美國。他退而求其次，希望能過境停留台灣數日，和未曾謀面的孫兒會面，也同樣遭到拒絕。聽到此消息後，一向脾氣很好的徐應鵬，為此忍不住怒言：「毫無人性」。

沈延世卻是另完全不同的結果 ，由於歷年來牢獄及政治運動的陰影，使他深信申請赴台將被認定是背叛人民的行為，會遭到厄運，因而申請回紹興老家，申請書遞上後，立刻被安排在群眾大會上接受表揚，作為一個改造成功的樣板。但，當他獲知徐應鵬的申請獲得批准後，立即反悔，要求更改。結果被冠上欺騙群眾的帽子，送回老家，繼續接受人民的改造，不久後就心臟病急發死亡。

張俊位則是因為女婿是蔣家孝字輩，在總統府侍衛處工作，通過特殊管道交遞申請，但審批也延宕多日，在滯港期限到達前，終於回到台灣，和家人團員。然經歷此焦慮、等待的折磨後，身心俱乏，回台後不久也離開人世。

徐應鵬、樂民重聚後，攝於德州家中。（圖文：作者朱力揚提供）

徐應鵬在離開大陸後，和樂民及兒孫定居在德克薩司州，曾數次參加空軍退休人員在美國的各項活動，於90年代病逝，算是過了幾年安定的好日子。

樂民於數年前過世，但離世前，曾赴大陸一遊，並探望了張錫祜兄弟的後人。了卻了數十年的心願。一代烽火兒女情，至此總算是完全落幕。

（全文完）

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