根據財政部9日公布的最新統計，2022年政府稅收超徵5,237億元，這是繼2021年稅收超徵4,330億元後，再次產生鉅額超徵。其中針對中央所能運用的3,800億元，行政院提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，並期透過特別預算方式支用。然藉「稅收超徵」來「還稅於民」、「全民共享」，或許皆大歡喜，卻有諸多值得商榷之處，所凸顯出的「政府失靈」問題勢難迴避。

首先，「稅收超徵」屢屢引起爭議，名實不符現象必須正其名。「稅收超徵」一詞，原本只是呈現稅收實徵數大於預算數的現象，卻普遍被誤認為像是買東西多付錢一樣；而在政治人物推波助瀾下，要求退稅就被視為理所當然。因此，政府針對「稅收短估」引發超徵之現象，必須費心尋求客觀、精確的專有名詞以呈現，避免對國家財政與社會造成無謂困擾。

其次，稅收推估方式應與日俱進，不可因循怠惰影響稅政效能與稅制健全。政府依據憲法及租稅法定主義依法課稅，人民依法納稅，在正常情況下，不該有違法超徵、退稅於民之事。然在不確定性日增之變局下，稅務機關不但要強化稅收預估能力，更應從誘因機制上改進公務人員過於保守心態。如何建立合適、管用的稅收估測模型，利用大數據及人工智慧（AI），充分掌握相關資訊與合理參數，進而提高稅收推估精確度，實乃大勢所趨。並且參考行政院主計總處「國民所得統計評審委員會」的功能，由相關部會派員及專家學者組成稅收統計評審委員會，改進稅收估計與預測機制、預算編列與稅務運作、稅制變遷與稅政配合等方面呈現「行政失靈」、「制度失靈」之諸多政府失靈現象。

第三，稅收超徵若有來自全民卓越努力的部分，能夠「全民共享」亦當言之成理。在疫情、戰爭、經濟停滯膨脹等不安情境中，全國上下努力生產、消費、創造財富，經濟成長率超出預期，帶動政府稅收超乎尋常的大幅成長，包括營利事業所得稅、綜合所得稅、營業稅等；此時以「經濟紅利」而非「稅收超徵」的名義分享於民，自然理所當然。而在稅收超徵總額中，期待政府建立具體指標，將這方面的貢獻區隔出來，避免因政治炒作而引起不必要的爭議。如此使得特別條例及預算中，以1,400億元用來每人發放現金6,000元，較能名正言順。

第四，一時性的稅收超徵收入，實難支應勞健保及台電長期虧損。此次特別條例擬以1,000億元增強撥補勞保及健保基金財務缺口，並增加投資台電，進行電價補貼。由於勞保、健保在性質上屬社會保險，財務必須獨立自主。政府長期壓低保費討好民眾，入不敷出造成潛藏性債務，卻要全體納稅人埋單，並不合公平與效率原則。對此長期沉痾之對症下藥方式，就是推動勞健保制度的根本改革，實在刻不容緩。至於電價理應合理反映成本，不應刻意壓抑而造成事業虧損，再用一般納稅人的稅收來填補。電價機制被政府扭來扭去，美其名是照顧民眾與企業，實際上卻造成資源配置與經營上的無效率。無謂的壓低電價，也不合乎節能減碳與環境保護目的。

第五，政府常態性業務與角色扮演，不應仰賴特別預算籌編融通。此次送立法院審議的特別條例，約以1,000億元「加強韌性經濟」，協助在當前情勢下受衝擊的產業和族群，包括中小企業和傳統產業的升級轉型、減輕民眾居住和交通負擔、照顧農漁民生計權益、加強照顧中低收入弱勢族群，以及穩定民生物價等。坦白言，這些本來就屬於政府平常該做之事，卻仰賴編列特別預算籌錢融通，實在不可思議。

最後，稅收低估所呈現的「超徵」現象，應尋求正途來改善。由於提出特別預算，在預算法第83條有其嚴格的條件，近年來卻一再地被濫用，政府不守財政紀律，早為人所詬病，必須慎重為之。相對地，在追加預算方面，預算法第79條只有「追加歲出預算」之相關規定；然對於稅收超乎預期的增長（即所謂的「稅收超徵」），則是缺乏追加稅收預算的管道。此處建議修訂預算法，對規模達一定金額以上的稅收短估，建立能在預算年度內，適時辦理稅收追加的矯正機制，使得預算收支在處理上具對稱性與完整性；至於低於門檻金額的「稅收超徵」，則直接進入償債基金用於償債，並期降低歲計賸餘與舉債融通間糾纏不清的亂象。