最新一項民調顯示，國民黨的好感度39.7%超越民進黨的34.5%。

從去年底開始，國民黨的民調就逐漸上升，經過九合一大勝之後國民黨繼續攀升，到現在是最好的一次。

最怕的是，國民黨以為情勢大好，就此驕矜自滿。去歲之疫，都以為天下是自己打下來的，於是年輕的一輩和資深的一輩開始有了勃谿，年輕的批評資深的沒有戰力；年長的批評年輕的是｢喜歡吵鬧的小雞｣，從黨中央開始一直蔓延到地方，世代交替的呼聲響徹雲霄。

這種情形不只國民黨，民進黨兵敗如山倒，各地封侯看在眼裡莫不力求自保，派系與派系之間鬥、老幹與新枝互別苗頭，情形較國民黨更不遜色，只有民眾黨隔山觀虎鬥，等雙方廝殺殆盡之後再招降納叛，坐收漁翁之利。

民進黨再怎麼爭、再怎麼鬥，大勢底定之後又會重新凝聚起來，不會讓到手的肥油流失出去；反而是國民黨，各個都以為是天命所使，鬥敗了就相互牴觸，從當初國共相爭到近代歷次選舉莫不如此，教訓永遠學不會、也不願學。

最好的時候也是最壞的時候，國民黨再這樣內鬨下去，那就真的是扶不起的阿斗了。

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