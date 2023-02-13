正值新官上任三把火，或許習慣已成自然的行政院國家運輸安全調查委員會主委楊宏智，遭八卦媒體爆料：「在上班時間搭乘公務車，蹺班偕妻前往宜蘭遊玩、泡湯，還將餐費申報首長特支費，以公款核銷。人沒進運安會上班，也沒有請假紀錄。」

對此，在陳建仁院長於日前退回政風處所提的初步報告後，11日，由行政院發言人陳宗彥明快發佈：楊宏智已向陳建仁請辭，院長也尊重其決定，同意楊宏智辭職。

楊宏智身為台大特聘教授，其「傑出」自應不在話下。但就偏沒能擺脫機械化的慣性思考，在陳建仁新官上任的第二週，就失足登上八卦媒體版面。然「偕妻前往宜蘭遊玩泡湯」，原本相當符應陳建仁「溫暖堅韌」的形象訴求，尤其情人節的腳步已近，本值得大書特書一番。奈何，上班時間＋公務車＋報公款，讓「溫暖堅韌」之情，盡皆泡湯。

不過，楊宏智最起碼是「偕妻遊玩泡湯」。而此案，設若發生在喜拿撞球長桿凌空揮舞的蘇貞昌時代，或許反會相對凸顯楊宏智的貞節操守。畢竟，爆發不倫戀的王必勝，以及約會氣質乾女兒，並與之在幽暗處十指交扣漫步的李伯璋，雖不是在「上班時間」被抓包，但太座們顯然皆不知情。惟當妻子對先生的外遇出軌不予置喙時，蘇貞昌也就順水推舟地不予嚴正處理官箴。

如今，李伯璋未獲陳建仁續聘為健保署署長，楊宏智因「上班時間＋公務車＋報公款」而官位泡湯。聖墓騎士陳建仁的「聖火」能有幾把？是否繼續燃燒？人民莫不引頸期待。

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