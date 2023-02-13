新任國台辦主任宋濤，在對台工作方面主動積極，不到一個半月時間已經會見過國民黨前主席洪秀柱、國民黨副主席夏立言，夯實國共合作，穩定兩岸關係基礎，重啟小三通、推動春節包機，已在台商圈具有非常高的凝聚力與號召力。他也表示，歡迎綠營人士來大陸談談，走走看看，只要認同「九二共識」、反對台獨的，大陸都歡迎。

「九二共識」本是兩岸30年來的共同政治基礎，區別綠營人士與台獨分子，宋濤此言，種下兩岸官方可以復談的契機，蔡英文不也一再聲稱，在理性且平等，以及相互尊重的背景下，願意與中國大陸開展對話，一起尋求雙方可接受，促進區域和平穩定的可行之道。宋濤已經率先安排下台階、遞上橄欖枝，接著就看綠營領不領情了。

然而，民進黨依舊膝式反應，強調中國應停止將單邊意志強加於台灣，兩岸交流應該在不設任何政治前提下溝通協商。綠委陳亭妃更直言，台灣本來就是一個主權獨立的國家，「請問為什麼我們要放棄台獨？」還故意把「九二共識」曲解成「一個中國台灣方案」。

民共又是各說各話，瞬間關上機會之窗，看來還是得等2024用選票來證明民意，到底是要兩岸對話還是對抗？要和平還是戰爭？

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