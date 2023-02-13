俄烏開戰已經一年，估不論雙方死傷數十萬之慘烈，烏克蘭人民家園盡燬，全世界也因為俄烏戰爭影響導致糧食、能源、物資短缺，全球通貨膨脹、物價上漲，貧困國家的民眾陷於更悲慘的飢荒。台灣如今面臨兩岸緊張情勢，加之外國勢力不斷搧風點火，極有可能為烏克蘭第二。有人認為俄烏戰爭的啟示是要加強台灣戰備，將台灣變成火藥庫、地雷島、豪豬，但有再好的軍備仍然會大量的死傷與悲劇，如何避免兩岸開戰才是根本問題所在。

我們反思一下俄烏戰爭為何會發生？烏克蘭地處歐洲中心，與俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國、羅馬尼亞為鄰，是美國勢力東擴最後的據點，卻是俄羅斯西邊國境最後的屏障，俄羅斯希望烏克蘭成為中立國，作為俄羅斯與北約的緩衝地帶，但澤倫斯基不為所動，寧願作為美國馬前卒，導致烏俄戰爭的爆發。

烏克蘭土地面積不小，是欧洲第二大國家，人口亦有五六千萬，土地肥沃，工業亦有相當的基礎，有前瞻的國家領導人應順應國際情勢，成為中立國，在西方與俄羅斯之間左右逢源，把烏克蘭帶向中等國家強國之列，讓烏克蘭過得平靜而富饒的生活，而今澤倫斯基寧為美國的棋子，把國家帶向代理人戰爭的戰場，國土被佔，人民死傷慘重流離失所，國家淪為萬劫不復之境地，整個國家淪為人間地獄。

反思台灣，如果人民沒有自覺能力，任由政客操弄，一直欺騙人民說「大陸沒有能力犯台，美國、日本等民主國家會全力相挺台灣民主堡壘，一旦兩岸開戰，美國絕對會馳援台灣」。但大陸如果沒有能力犯台，美國會這麼緊張在乎與大陸的關係，並不斷要求台灣加碼軍事預算嗎？一年前，世人不是也認為俄羅斯不會入侵烏克蘭嗎？戰爭是為了一個信念、一個民族的堅持，普丁選擇開戰不也就是如此嗎？誰讓你烏克蘭想要加入北約與俄羅斯分道揚鑣，甚至是站在對立面對俄羅斯形成威脅。

俄烏戰爭的開打告訴世人，不要相信美國諾言，庫德族人協助美國攻打恐怖分子，阿富汗……利用完了便被拋棄，可以說不勝枚舉。烏克蘭被美國利用為削弱俄羅斯國力的代理人戰爭，如果危及美國利益或對美國有傷害時，同樣會被拋棄。如果台灣被美國利用，作為代理人戰爭的戰場，美國為了避免直接與大陸正面衝突，肯定不會出兵參戰，台灣終成為棄子，獨立應對大陸，台灣的政客們應醒醒，勿相信美國的諾言。

如果台灣政府聽從美國的要求，將役男服役年限增長為一年，甚至想提案修法，讓女性也服兵役。不惜把台灣帶向俄烏戰爭的慘狀，以削弱大陸的國力。可是台灣若與大陸開戰，有多少兵員能與大陸解放軍相抗衡，這勢必是一場毀滅性的戰爭，希望政客們心懷慈悲，以俄烏戰爭為教訓，慎思戰爭的可怕，人民的傷害，而不是盲目的跟著美國走，避戰才是民族生存的定海神針、永世箴言。（作者為前立法委員）

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