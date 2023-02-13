金馬「永久非軍事區」是一個假議題，在這個「狀似共識」下，藏著各方迥異的心態，除了金馬人視金馬為家鄉之外，有人視金馬為雞肋，有人視金馬為包袱，有人視金馬為橋樑，事實上，金馬已經是實質的「永久非軍事區」，遠比台澎安全，那為何金門人還要一紙保證呢？

簡單說，金門人提此訴求應不是針對大陸，而是針對台灣島的，戰爭的陰霾來自東邊，而非西邊。如果台灣方面真有兩岸和平共識並付諸行動，金馬人根本不擔心戰爭，就如琉球人一樣。

不是建仁就不必矯情，台獨施明德請不要拿金馬人的和平宿願作為甩包袱的藉口，以及向對岸投遞虛情假意的幌子，對金門人而言，「戰爭引信」是台灣，而不是金門，「金馬撤軍論」的用心是保台，而不是保金馬。

台獨何曾將金馬人視為自己人？維基百科讀一下，2009年，蔡英文同意金馬人的訴求，「立即研究」將黨旗改為包含金門，馬祖的圖樣，14年過去了，蔡英文兩屆皇帝都快任滿了，有改嗎？

呂秀蓮曾在美國公開說，獨立的「台灣共和國」領土不包含金馬，但金馬人可透過公投加入台灣共和國；沈富雄曾主張「不屬於台灣的東西，台灣人民不可以貪心」，他認為金馬應該歸還給中華人民共和國，「就像故宮的古董那樣」；台獨聯盟黃昭堂則主張中華民國政府應遷去金門辦公，台灣要公民自決建國，同時表示金馬人也可以獨立建國為「金馬聯邦共和國」，或併入兩岸任一方。

此外，中華民國的領海基線未曾將金馬劃入，綠委陳亭妃質疑馬政府是否要將金馬奉送給對岸；綠委蔡煌瑯也砲轟中國大陸早將金馬劃入領海磯縣內側，中華民國默認大陸作法。然而，蔡政府至今也沒將金馬劃入領海基線。都是嘴炮。

說穿了，台獨從未將金馬人視為自己人，甚至怕被金馬拖入一場必敗的戰爭，以致獨立夢碎。

現在，施明德再度鼓吹金馬撤軍，金門人若邀其協助實現，那是請鬼拿藥單，而事實上，一個老台獨就算有心也無力為金馬實現「永久非軍事區」。為什麼呢？因為那涉及兩岸政治談判，民進黨最怕這個，此黨不敢談，不想談，不會談，只敢在島內打嘴炮。

美國的態度呢？自1949年以來，就視金馬為累贅，既未納入當時的中(台)美防禦條約，也未納入台灣關係法，因為一旦金馬發生軍事衝突，美國怕被捲入中美戰爭，外交也會陷入窘境。

這就是為何金馬至今未被中華民國納入領海基線的原因，美國與兩蔣之後的台島政客很怕「金馬有事，就是台灣有事」。

而今，中美進入準對抗狀態，想把台灣豪豬化，有輿論認為美方並不樂見金馬成為「永久非軍事區」，因為那會少一個牽制中國的據點。不過，這有點似是而非，因為此前怕金馬成為引戰熱點的疑慮並沒有消除，而金馬是否能作為牽制選項，也是一大懸念，更重要的是，「永久非軍事區」需要兩岸政治談判，美方會怕橫生事端。

最有意思的是大陸的反應，對於「永久非軍事區」不置可否，而只是強調金馬與大陸的緊密關係與友好共識。北京樂見金馬成為「永久非軍事區」嗎？

簡單說，金馬與台澎同為「台灣問題」，在兩岸政治談判裡不宜切割處理，且只要統一了，金馬自動成為「永久非軍事區」。若推動「先統金馬，再統台澎」，只是方便讓美台作為「中國侵略」的文宣素材與制裁藉口，並讓其他鄰居心生疑慮，形同自找麻煩，且還會推遲最終的統一目標。

所以才說金馬「永久非軍事區」是假議題，它不會在統一前實現，甚至不會是兩岸政治談判裡的議程，因為一旦為金馬問題設置議程，就會落入「先統金馬，再統台澎」的陷阱。說到底，台澎金馬，無論從哪一方的角度看，都必須打包處理。

對於積極表態的施明德，我就想問，金門四大宣言裡不是只有「永久非軍事區」，還有實現「金廈跨海大橋」，關於後者，施明德支持或不支持？

請看不久前的發生的事。在俄烏衝突裡，克里米亞大橋被炸斷，烏克蘭歡天喜地，俄羅斯誓言報復，致使衝突局勢上升。同理，一旦「金廈跨海大橋」被炸斷，這不也是兩岸戰爭引信嗎？論衝突引信，可不只有金馬駐軍，拆了一個引信，何以又另外生出一個新的引信？因此施明德若支持「金廈跨海大橋」，其「撤軍論」豈不是白搞一場？

重點便在於，「金廈跨海大橋」與「永久非軍事區」對金門人而言是不可分割的議題，目的是促進金馬發展，消除戰爭疑慮，若只實現後者，那是連「阿兵哥經濟」都放棄了，要補這個經濟洞，就得靠與大陸經貿更深度的連結，也就是前者。

換言之，「引信論」與「發展論」相互矛盾，真心為金馬人好，就不能只顧「拆引信」，而不顧金馬發展。

說白了，金馬「永久非軍事區」已經在實現中，通水已完成，福建去年也完成了通電，通氣與通橋的前期作業，一旦所有該通的都通了，兩岸若有變故，根本不必動用解放軍武力奪取，只要斷掉金門的水電就好，被封鎖的台灣，哪有能力向外島運輸水電等物資？既如此，還談什麼軍事衝突引信呢？

金馬撤軍，台美雙方談好就可以做了，大陸也不會擋，問題在於此舉到底解決了什麼問題？沒有兩岸政治談判，自然就沒有「永久非軍事區」的一紙協議，所以撤軍也不等於「永久非軍事區」不是嗎？

因此，金門人的宣言，毋寧是對著台北說的，而不是對著北京說的。不生事，就沒事，不作死，就不會死，可以感受到金馬人夾在中間的無奈，不過，若不是推動統一的宣言，就只有抒發心情的作用，沒有推動政策的實質效果，到頭來只是白忙一場。

老台獨在這議題上鬼打牆了近30年，依舊沒抓到重點，台澎獨不了，金馬也獨不了，最終誰也獨不了，只想靠拆除引信維持可恥的現狀，一生都在做白工，並嚴重耽誤台澎金馬的發展。

至於金馬人，實不必用「永久非軍事區」拐著彎抗議台島抗中愚行，直講反台獨，反武裝台灣就好，而想要有實質效果，只需要求台北在通電，通氣，通橋上拿出時間表即可，甚而，要求台北實現兩岸政治談判，才更有實質意義。

「永久非軍事區」的訴求，只能說曲折離奇，沒爽到任何人，只不過在金馬歷史上留下了一個嚅囁的註腳而已。（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※