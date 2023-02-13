1997之後香港「回歸」，體制維持「50年不變」，現在剛好過了一半，25年來香港有不少的變化，但不變的是賽馬這個跟市民日常生活息息相關的活動。

香港賽馬的活動歷史悠久，很受到香港人的歡迎，也是他們紓解生活壓力的一種方式。1841年英國人將賽馬運動帶到香港，並開闢了「跑馬地馬場」（Happy Valley，快活谷），在1845年落成，成為當時高尚社交活動的一個重要地點。1884年香港賽馬會正式成立，負責比賽的所有事務。當時只有英國人才能夠參與，華人則到1926年才能夠參加賽馬活動。1971年香港賽馬蛻變成一個職業化的運動。為了適應賽馬活動持續增加的需求，1978年在新界沙田建了第二個賽馬場，跑道比較長、觀眾席座位比較多、還有馬廄及完善的餐飲設施。

1984年中英雙方談判97之後香港的安排時，鄧小平指示六個字「舞照跳，馬照跑」，這仍然是今天香港的寫照。有的人賭馬是為了打發時間，有的人是「小賭怡情」，更多的人想試試手氣能否一天致富。其實中押並不容易，除了運氣之外，還要了解馬匹性能、練馬師功力、騎士技術、場地性質和天氣等因素，並且要在馬匹上場之前於亮相圈表現出的情況加以綜合考量。但基本的了解還是要有，例如有些馬喜歡跑乾快地，有些馬擅長泥地；有些馬喜歡跑草地，有些則喜歡硬地。有些馬喜歡放頭跑，也有一些喜歡跑在中間或押後。有些是短途馬，有些是耐力比較好的長途馬，要有所分辨。一馬當先出閘領頭跑，常常以失敗告終；投注大熱門的馬也常常跑不出好成績來。對參予者來說最好就是壓中了爆冷門的馬或中了3T，3重彩，6環彩，這樣賠率非常高，可能由窮光蛋變成大富翁。賽馬活動每個星期三晚上在「跑馬地馬場」舉行；星期天（有時星期六）在沙田舉行。一年大概有88場次的比賽。對不知如何投注的人來講，參考市面上五花八門的「馬經」也不失為一個選擇。

賽馬是合法的活動，成為馬主更是很多人的夢想，但養馬所費不貲，要有權有錢才有可能。馬主大部分是工商界人士如馮婉眉、李兆基；演藝圈也不少，如成龍、郭富城；官員如唐英年、張宇人；議員如廖長江、何世柱，還有人大代表何智思等。馬會會員總額受到嚴格控制，不是有錢去買了一匹馬就能夠成為會員。能上場比賽的都是純種馬，馬會規定只能由15個指定的國家進口。一般而言，北半球來港的馬一般比南半球的馬需要較長的時間適應香港的氣候。還有其他眉角需要深入的了解。要成為伯樂真不容易，常常花了大錢，但最後血本無歸。

香港賽馬會是當地最大的單一納稅機構。2021、22財政年度投注額賽馬、足球、六合彩等高達2900億港元，其中賽馬投注額數占了一半，高達1400億港元。馬會是一個非營利機構，要交給香港政府博彩稅270億港元，另外撥款66億元做慈善用途，是全世界十大慈善捐助機構。香港賽馬會慈善信託基金會過去10年來每年平均捐45億港元做慈善項目，重點在於對老年、兒童及青年的協助、健康社區、人才培育各方面的捐助。慈善活動的支出占馬會每年盈餘收入的90%。

馬會也是香港最大的雇主之一，聘用了4400名全職及2萬名兼職員工。馬會自1884年成立後，過了100多年才在1996年聘請第一位華人行政總裁黃志剛，他曾經擔任台灣福特六合汽車總經理13年。他的專業與遠見擦亮了馬會的招牌，馬會也由神祕變為親民。

賭馬最便宜一注只要港幣10元，就可以讓香港市民找到一點正常生活的感覺，每個星期都可以懷抱一絲中押贏錢的想像，因此在新冠疫情肆虐期間，賽馬活動還沒有一日停止。「馬照跑」已經成為香港市民生活中的一部分。

最後，問讀者一個問題：一匹最好的短途馬跑直路1000公尺大約多少時間？

（作者為前駐香港代表）

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