繼4日美國戰機擊落中共氣球後，美國與加拿大聯手又分別於10日及11日在阿拉斯加與加拿大上空擊落來源、目標、裝備不明的「空中物體」，雖然尚未證實來自大陸，缺乏互信的美中關係已加速螺旋下墜。在危機處理機制失能之下，唯一解決之道在盡快恢復雙方高層溝通管道，但目前兩國敵意高漲，國內政治壓力強大，無論華府或北京都騎虎難下，難以採取主動。

華府與北京騎虎難下

氣球風波發生在最敏感、也是最壞的時機，國務卿布林肯被迫延後訪問中國大陸，美中喪失了改善關係的黃金機會，去年11月拜習首度會談辛苦營造的友好氛圍也毀於一旦。美中關係原本就極為脆弱，加上誤判、意外及國內政治鬥爭介入等因素同時爆發，形成了美中關係「完美風暴」。

拜登總統7日發表「國情咨文」，重申與中國競爭而不衝突，願與中國合作以促進美國利益並造福世界，似乎表達了不希望與中國敵對，避免衝突的立場，但隨即脫稿激動表示，「告訴我有沒有任何一位世界領導人，想和習近平換位置？告訴我有任何一位嗎？」他又說，「那些與美國對賭的人正在認識到他們錯得有多離譜，與美國對賭從來不是好賭注。」慷慨激昂的演出贏得民主、共和兩黨議員鼓掌歡呼，滿足了美國反中胃口，卻也說明了美中愈來愈接近冷戰，將難以回頭。

與其探討氣球事件的真相及各方是否反應過當，不如關切如何避免美中關係失控，進而衝擊印太地區的安全，甚至世界秩序。維持溝通管道，有效管控分歧與風險是目前美中關係的最重要基礎，事實證明這個基礎並不穩固，特別是軍方交流管道出現嚴重障礙，使危機處理機制難以發揮預期功效。當前最迫切的是，如何透過高層會談重建互信，以穩定局勢。

去年8月眾院議長裴洛西訪問台灣，中共立即取消中美兩軍戰區指揮官通話、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議。美中國防部長奧斯汀與魏鳳和雖然於去年11月在柬埔寨會談，但中方一直拒絕恢復兩軍常態性對話機制，這次氣球事件後，中方拒絕奧斯汀與魏鳳通話的建議，使得危機處理更為棘手。最令人擔憂的是，從純軍事安全角度來看，氣球事件是突發意外，並未構成立即威脅，美國卻做出極端反應，而在南海、東海、台海上空經常出現雙方軍機、軍艦過度接近，若未來真正發生具有安全威脅性的意外或誤判，雙方要如何因應。

印太國家不願選邊站

另一方面，美中外交管道雖仍能維持暢通，布林肯與中共中央外事辦主任王毅3日曾緊急通話，但顯然無法解決問題，使事件持續升高發酵。目前美國國會及輿論反中意識高漲；習近平個人可能希望中美關係可控，為中華民族復興爭取時間，但又不能向美國過度低頭，在這種政治氛圍下，布林肯恢復訪中行程，對美中兩國而言，都將被視為示弱的行為，可能性實在不高。

唯一正面跡象在於美國財政部長葉倫，向中國遞出橄欖枝，表示改善美中經濟議題的溝通非常重要，仍有意訪中，中國商務部則表示歡迎。美國財政部先遣小組預定本月前往大陸，安排訪問事宜，她是否能順利成行仍是未定之數，至少維持了雙方高層一扇溝通之門，透過改善經貿關係製造有利穩定關係的條件。

從美中雙方的公開論調與態度來看，華府與北京短期內不會主動改善與對方的關係，但無論如何，外交仍是負責任管理雙邊關係的最重要方法，希望布林肯與王毅二人能持續溝通，為恢復訪問創造機會。

氣球風波使美中雙邊關係陷於危機，印太地區國家無不希望美中兩大強權能建立建設性管理分歧機制，不要被迫選邊站，甚至淪為美中戰略競爭的戰場。被視為全球衝突「最熱點」的台灣，更應體認美中關係穩定的重要性，多做對穩定美中關係有利的事，千萬不要火中取栗，以激化美中對抗從中獲利，其後果非常危險。