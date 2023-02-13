美國前國務卿蓬佩奧剛出版了他的回憶錄，這本書的書名是《寸步不讓：為我所愛的美國奮鬥》（Never Give an Inch），內容坦率，既有說服力，也富於趣味，並且透露親歷秘辛，讀者可以借鑑領導風格與領導力。

蓬佩奧出身平常，沒有任何特殊背景，青年時期在冰淇淋店半工半讀，後來竟然能進西點軍校，第1名畢業；再取得哈佛大學法學博士，與歐巴馬總統一樣擔任過法學期刊編輯。他做過律師，開創過兩家公司，擔任過3任美國聯邦眾議員，自述擁有「特種部隊性格」，人格特質是研磨機且敢於冒險。很顯然，蓬佩奧希望讓人知道他是一種我所謂的「極限領導者」。他是川普總統任內唯一一位做滿4年的國安系統高級官員，能夠充分應對川普的極限施壓領導；既能辦成大事，又能從中情局長高升為國務卿。

他與川普能夠相處融洽，基礎在哪裡？兩人素無淵源，2016年川普選上總統，在與蓬佩奧的面談之中當然了解了他的國安事務能力，但是兩人之間最有趣的亮點，是談到最喜愛的美國內戰將領是誰。蓬佩奧立刻說是薛曼（W. Sherman），並且說家裡養的狗就親暱地叫做薛曼將軍。薛曼敢於冒險，以焦土政策著稱於戰史，巧的是川普當年選戰便參考了薛曼方略，並且堅決認識到焦土選項的必要。

書中記載另一個談話亮點發生在平壤，提供了一個側面。2016年選民要替換掉風險規避者歐巴馬，川普敢於冒險，蓬佩奧也深信領導就必須冒險，作為中情局長，他在2018年復活節秘訪北韓，面見金正恩，試圖化解核武危機。

他們見面，金正恩對他說：「局長先生，我沒想到你會真的來，我知道你一直要殺我。」蓬佩奧沒有料到會有此「暗殺玩笑」，定神趨前回了一記幽默：「主席先生，我現在還是想要殺你。」接著拍照，金始終保持笑容，似乎很有把握這不過是在說笑。

書中記載，金認為川普是第一個北韓可以相信的美國總統，而川普會選中他擔任局長，是因為他有力量、忠心而且夠凶狠。金交待建立特定渠道，約定兩國的交談不經過北韓外交部。蓬佩奧記載如下，「顯然，不獨美國，世界各國領導人都無法信任自己的外交官。」

或許這個時代的特色，便是不信任。美國和北韓不信任自己的外交官、不信任中國，中國也同樣不信任美國和北韓。不僅僅如此，在書中，蓬佩奧點名前白宮國安顧問波頓，指責波頓寫書扯謊，且波頓等官員以洩漏消息給新聞界，圖利自己為務，與總統暗搞對立。他又指美國的主流新聞界為左媒，行止如獵犬，以分化保守派總統與下屬的關係為首要，得意自滿，驕視同業，自比英雄。

關於美國左媒勢力之龐大，造謠生事之氾濫，知情者心有戚戚。蓬佩奧幾天前到洛杉磯午餐會，我去參加，他感嘆，雖然在美國國內有其他媒體可以平衡左媒的假新聞，但是左媒例如CNN和NBC控制著全球各地的美國消息，嚴重誤導著全世界。

蓬佩奧正巡迴簽書試水溫，是否出馬競選總統，判斷可能在參考共和黨大金主科氏兄弟的態度。

（作者為美國律師、法學博士）