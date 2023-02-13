佛光山13日舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」，蔡總統親頒褒揚令的同時，卻拒絕大陸官員來台弔唁，這對長年推動兩岸交流和民間往來的星雲大師十分不敬，連退輔會主委馮世寬都感嘆，台灣喪失了一個教育、交流的最好機會。

基於人道與對大師的敬仰，拒絕大陸官員來台弔唁，必引發信眾反感。陸委會於是強調弔唁團未依既有機制申請，且兩岸官方聯繫機制是2014年馬英九政府建立的，並暗指大陸前宗教局長葉小文也是被馬政府註記限制入境，再次搬出「馬維拉」，以形式主義拒絕大陸官員弔唁團，十足反智。

兩岸自1949年分治後，在漢賊不兩立的年代不斷上演親情斷絕悲歌，直到1987年開放兩岸探親，星雲大師也在闊別大陸40年後首次返鄉，並率團訪問陝西、上海等地，弘法的同時，全力推動兩岸民間交流，對兩岸融合貢獻卓著。

在大師圓寂讚頌典禮上，蔡總統與行政院長陳建仁等政府要員虔誠出席，數萬信眾簇擁兩旁頂禮恭送大師最後一程。蔡總統一邊表揚星雲促進世界宗教共融合作，另一頭卻拒大陸官員於門外，印證蔡總統在台商聯誼活動上表示願和北京當局對話，只是虛晃一招。

星雲大師推動人間佛教，「三好、四給、五和」是大家耳熟能詳的信念。如果蔡總統真心理解「四給」中的「給人方便」，相信不至於拒大陸弔唁團於千里之外。

星雲大師圓寂，兩岸同悲。蔡總統只要一聲令下，陸委會就可以專案核准大陸官員來台弔唁，蔡總統寧可政治操作、不給人方便，不但自毀兩岸交流契機，更愧對大師開示，令信眾失望。