金門正在打開兩岸的機會之門！理由是，在中美對抗和兩岸對峙的現實中，北京可藉由金門向兩岸人民展現「台灣方案」的具體作為，蔡總統也可抓住最後1年執政的機會，在此發揮「和平締造者」的歷史定位。

金門最近發了兩道光，引起關注。一是金門縣議會跨黨派團體共同發表宣言，倡議金門成為「永久非軍事區」，主張兩岸和平發展，遠離戰爭；一是金門縣長陳福海、國民黨立委陳玉珍和大陸國台辦主任宋濤會面，爭取到包括金酒在內的63家台企輸陸解禁。

金門這兩道光在2024年總統大選前特別有意義。大陸若想直接引用香港一國兩制的方案在台實施，台灣人民接受的可能性很低，如果可先在金門試行，實踐大陸能帶給台灣人民幸福生活的模式，應是推動「一國兩制台灣方案」較佳的起步。

兩岸目前的局勢已非8年前可比。美國總統拜登明顯把台灣當做抗中棋子，如果中共對台發動戰爭，剛好中計。中美關係最近因偵察氣球事件再度緊繃，新加坡內政部長尚穆根指出，美中持續將彼此視為競爭者也是威脅，其中一個「危險焦點」即是台灣；他希望台海不會爆發戰爭，但風險已升高。

新加坡在國際大棋局中的折衝手腕一直廣受世人讚譽。她長期和美國、中國和歐洲國家維持等距的外交關係，以保持權力的平衡，充分發揮小國「以小事大」的智慧。金門在兩岸關係上也可以發揮像新加坡一樣的效應，喚醒人民痛苦的戰爭記憶，作為兩岸和平發展的槓桿。

歷史是人和事的機緣，謀事在人，成事在天。2024年將是兩岸關係的關鍵年；大陸國家主席習近平和蔡英文總統到底想為自己寫下「戰爭」或「和平」的歷史定位？主角之外，配角的金門縣長、縣議會和金門人也可以扮演重要角色。金門縣長陳福海是無黨籍，在藍綠相爭的政治生態下，他如果能展現跨黨派的肚量，將可為兩岸和平貢獻一份力量。

但金門要在兩岸關係中有所成就，要和廈門通電、通氣、通橋，跟大陸通關、通貿，都要兩岸政府共同玉成。「和平要讓利，對談要智慧。」民眾黨主席柯文哲說：「金門是兩岸關係新的實驗區，對國際和兩岸政治上都有其意義。」

最近國民黨副主席夏立言率團訪問大陸，中共中央政治局常委王滬寧在會見時強調，代表團反映的台灣基層民眾需求要高度重視，並交代國台辦「一定要確實落實」。由此可看出對岸釋出的善意，「兩岸一家親」是否可以在金門找到新價值，值得期待！

（作者為國家公益發展協進會理事長）