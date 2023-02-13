兩岸議題向來是總統大選的焦點，2020年蔡英文在有利的國際情勢下，靠著「抗中保台」取得歷史性大勝。雖然2022年民進黨在地方選舉大敗，但相對於打國政牌要面對蔡政府的民怨，兩岸牌幾乎可以說是綠營在2024大選裡唯一的救命稻草。

不過這次民進黨要想打兩岸牌，還會那麼容易嗎？事實上，雖然美中競爭的戰略格局仍在持續，但日前拜登在國情咨文演講裡，即使展現對中強硬態度，但也直言是要與中國競爭，而非衝突。

大方向來看，此時的華盛頓並不願意看到危機四伏的兩岸關係。雖然傳出美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」有意訪台並舉辦聽證會，不過從眾議院議長麥卡錫日前表明尚無訪台計畫來看，整體來說，2020年對民進黨極其有利的國際局面如今已然不存在。

針對民進黨潛在總統參選人賴清德，甚至還傳出「疑賴論」，指出美方認為賴清德的台獨背景，可能會讓兩岸關係愈加惡化，迫使民進黨中央還要對「疑賴論」公開反駁。可見「疑賴論」即使不是空穴來風，也讓賴如鯁在喉。

事實上，賴清德想競選大位，也自知首重面向就是國際兩岸議題，他不僅「蔡規賴隨」，拋出「和平保台」取代「抗中保台」，針對過往「務實台獨」的論述，更宣稱民進黨服膺《台灣前途決議文》，沒有宣布台獨的必要，無疑徹底拋棄《台獨黨綱》。

要知道，雖然《決議文》時序為新、《台獨黨綱》為舊，法理上新法優於舊法，但過往民進黨中央論述並未言明優越順位，避免遭受深綠批評。如今賴清德以黨主席之尊，揭示《決議文》優先《台獨黨綱》，確實為消弭「疑賴論」付出相當代價。

2024這局，如果說民進黨要處理的是「疑賴論」，那國民黨要處理的則是「疑美論」。此前幾乎未觸及兩岸、國際議題，被認為是國民黨潛在總統參選人侯友宜，元旦時曾拋出「「台灣絕對不是強國的棋子」論述，便引發相當多的討論。事實上，根據TVBS最新民調，就顯示有44%民眾擔心台灣成為美國用來和中國角力的棋子，略高於42%的不擔心。

而從美國杜克大學2022年的「台灣國家安全調查」來看，當台灣維持現狀，中國大陸卻攻打台灣，國民黨支持者有6成左右認為美國會提供武器或非軍事援助、1成3會出兵，僅1成7認為美國什麼都不會做；民進黨支持者，則有高達5成8認為美國會出兵。

此外，在對中戰略上，國民黨支持者有8成6傾向採取溫和政策避免製造緊張，民進黨支持者則有5成6支持加強軍事力量對抗中國大陸，僅4成1支持溫和政策。賴的和平保台論述，其實在民進黨也是少數派。

因此精準來說，國民黨和民進黨支持者對美國態度的光譜並非是親美vs反美，因為兩方都認為華盛頓會援助台灣，差別只在於美國會提供什麼層級的援助。認為美方會出兵的民進黨支持者更傾向軍事抗中，認為提供武器或其他援助的國民黨支持者則青睞溫和政策。國民黨支持者同意加強與美國軍事合作的比例也略高於不同意。

具體來說，疑美不是反美，不願兩岸緊張才是國民黨的主旋律。當賴清德細緻處理「疑賴論」後，藍營更得加緊腳步處理「疑美論」，構建新的國安論述。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）