星雲大師的圓寂讚頌典禮本是兩岸互動的破冰契機，如今不僅破局，還陷入羅生門，有人嘆「一盤好棋下壞了」。星雲大師面對兩岸之爭的高超智慧與廣博胸懷已成為絕響，而蔡總統的兩岸政績也幾乎蓋棺論定。台灣的下一任領導人，務以星雲大師為典範，還給人民一個和平繁榮的兩岸關係。

兩岸政策應回應民意

台灣民主化之後迄今有4位民選總統，可以用「眼看起高樓、眼看宴賓客、眼看樓塌了」概括，核心問題都是「成也兩岸，敗也兩岸」。李登輝總統初期，曾開創兩岸密使溝通與制度化協商並行的創舉，但最終因兩國論黯然下台、被開除出黨。1990年代末期台海情勢的動盪不安，正是台灣的「亞洲四小龍」金字招牌由盛而衰的轉捩點。

陳水扁作為首位民進黨籍總統，之前就力主民進黨《台獨黨綱》向《台灣前途決議文》過渡，初期也秉持「四不一沒有」承諾。在他任內台商大舉西進，兩岸小三通、春節包機有所突破，直航與陸客來台也基本完成技術性協商，只因政治因素擱置。恰是上述政治因素，令台獨成為陳水扁後期權力危機的保命符，一度引發兩岸危機。後來事實證明，阿扁的台獨立場反而沒那麼激進。

馬英九總統開創了兩岸和平發展的8年，關鍵的是，2008、2012兩次選舉，九二共識都獲得了台灣多數民意認可。但無奈馬政府撞上金融海嘯，台灣經濟的艱難復甦抵消了兩岸和平紅利。另方面，馬總統第二任開始，美中在亞太競爭態勢初顯，無論是和平協議戛然而止，還是2014太陽花學運，都標誌著兩岸關係進入深水區後，不僅要面對既有的政治分歧、民意隔閡，更逐漸被美方對中戰略的無形之手左右。

到了蔡英文時代，政府兩岸政策失去了九二共識的根，徹底淪為美中對抗風暴中的一葉浮萍。蔡總統任內7年，中華民國失去了堅守70餘年的台海中線，戰略空間一度被擠壓到只剩領海基線。而原本最具中華文化軟實力、影響力的台灣，也幾乎站在14億大陸民眾的對立面。但台灣真正得到了什麼呢？西方元首的點名？還是華而不實的訪台？抑或是高昂的軍購訂單？

比較李、扁、馬、蔡，前3位總統任內，兩岸之間至少還有直接、間接的對話或磋商，且他們的兩岸政策或多或少會回應台灣民意，做出調整。但到了蔡總統，兩岸幾乎沒有進行任何官方溝通。尤其，蔡總統每次調整兩岸政策看似在呼應民意，但最後全部變成打假球，更屢屢為難老百姓、檢討在野黨。蔡政府的兩岸政策從不理會民意，究竟是在聽誰下指導棋？答案不言自明。

提和平方案化解分歧

轉眼間2024大選臨近，國民黨、民進黨、民眾黨的各方人馬都在摩拳擦掌。有人期待黃袍加身、有人謀求合縱連橫，還有人已經枕戈待旦，但無論黨內如何鬥爭和協調，相信此次選舉的最核心議題依然是兩岸政策。台灣社會看似立場撕裂、眾口難調，但領導人只要秉持足夠的包容、智慧，兩岸政策就一定能經過民意檢驗，也能獲得對岸和國際社會認可。

先談包容。下任總統兩岸政策的成功與否，關鍵在他的論述能否凝聚跨越黨派、超越藍綠的共識。對於這件事，幾乎所有歷任總統都宣稱自己做到了，但事實上沒人相信，因而任重道遠。同時，兩岸議題十分敏感複雜，如果一個政治領袖無法包容各方的質疑和攻擊，動輒暴怒、貼標籤、扣帽子，證明他無法駕馭兩岸情勢，最終一定失敗。

再談智慧。如果說由我方學者率先構思的九二共識，代表過去一個時代兩岸求同存異的政治智慧，那麼當北京拋出「兩制台灣方案」後，我方也順勢提出自己的兩岸和平方案，何嘗不也是一種「求同存異」的政治智慧？下任總統務必要基於憲法和民意提出兩岸問題的解方，及短中長程的執行規畫。

以包容溝通各方，以智慧化解分歧，讓兩岸能和平發展，台灣民眾期待這樣的政治領袖，這也是所有2024競逐者需要接受的最嚴肅考驗。