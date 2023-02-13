據《工商時報》報導，台灣今年1月份出口跌幅為2021年3月以來最大，年減21.2%，同比創下13年半最深跌幅。此外，1月台灣對大陸以及香港出口衰退33.3%，創下14年最深跌幅。

值得注意的是，台灣對大陸以及香港出口的跌幅主要集中在電子元件、資訊視聽、光學器械以及塑膠橡膠製品等。那麼再把話說回來，從這些資料數據中，明眼人都可以看出，大陸市場對台灣經濟榮枯意味著什麼。說直白點，只要大陸直接全面封鎖台灣經貿交易，那麼出超將轉為入超，島內經濟將受到嚴重影響。

近期，國民黨副主席夏立言率團風塵僕僕訪問大陸，展開為期10天的交流會談，跑遍北京、南京、上海、武漢、重慶、成都等地。不得不說，在台海局勢持續緊張的當下，夏立言率團訪問大陸，意義非常重大。

從國民黨高層率團訪問大陸的做法來看，這無疑反映出當前台灣民眾對國家安全的關切、對區域和平穩定的期望，也傳達出台灣廣大企業希望與大陸互惠互利、共榮雙贏的心聲。朱立倫主席亦強調，副主席夏立言現在正在大陸訪問，原則就是能代表農漁民各產業，解決問題，透過交流對話，代表團主要目標就是兩岸和平，讓大家過安定日子。

對於這種身體力行有利於兩岸和平的做法，大陸相關部門也是高度重視。此前，代表團還未出發之際，國台辦發言人朱鳳蓮就曾在例行記者會上表示，大陸歡迎國民黨代表團來訪問，並且願意在反對台獨的基礎上，堅持九二共識的前提下，與代表團展開深入交流，與國民黨進行更加深入的合作。

代表團會見中共中央政治局常委即將接任全國政協主席的王滬寧時，他表示，我們將全面貫徹落實中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面貫徹落實習近平總書記關於推動兩岸和平發展、促進兩岸交流合作的重要指示精神，團結廣大台灣同胞，共創祖國統一、民族復興的歷史偉業。

從大陸相關部門的表態來看，大陸當前的主流主張仍是通過和平方式，解決台海問題、處理兩岸關係，畢竟兩岸都是同胞，非到萬不得已、最後關頭，兵戎相向絕對是下下策，反倒讓美日占盡便宜。

詎料，民進黨仍不知從善如流，綠委鄭運鵬表示國民黨不知民眾的疑慮，並指出，夏立言是陸委會前主委的身分，所以是被管制的對象，行程應被檢驗。完全忘了當初是誰不顧民眾疑慮，偷偷到大陆申請專利，準備大賺人民幣，所以一遭檢驗就被選民拋棄以13萬票差距落選，真是人不要臉，天下無敵，什麼話都敢講。希望民進黨政府不要一再辜負台灣民眾的期待。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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