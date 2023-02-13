幾周前在YouTube看《收藏小哥張恩鵬》，其中一集的內容概略如下：

張小哥是舊貨商，某日試圖收購一位大媽想要出售的古董木器，他先在屋內上下翻看，再問大媽想賣多少錢？大媽說五百，小哥沒講價，掏了錢付帳離開。

離開破舊的小屋，小哥來到陽光普照的室外，抹去灰塵檢視良久，意外發現木器的材質是極其稀有，價格不菲的黃花梨木！他立馬調轉回頭，推門進屋跟大媽陪不是，表示先前由於光線不足看走了眼，並將收購價格提高到兩萬元。

大媽當場呆了呆，然後豎起一根手指，微微顫抖地說：你給我一萬就好。

小哥十分堅持，還是給了兩萬元。

看到這，請問你有什麼感想？

我的直覺反應是：恐怕這是一集套好招的宣傳片吧？

處於今天這個現實勢利的社會，不詐騙已然不易，誰會如此誠信道義？出於懷疑，最近幾周我上網看了四、五十集《收藏小哥張恩鵬》，裡面各種狀況都有，有的殺價不成未達成交易，有的只花了幾元就買了枚清朝錢幣，有時也會買到贗品，等來到室外拿石頭敲碎，再取出破片向觀眾解釋為什麼是假貨。雖然這是一個「防人之心不可無」的虛假世界，但從這些影片的內容，我相信張小哥是一個為人正直、童叟無欺的舊貨商。

他是商人，所謂在商言商，如此誠實不顯得有點呆傻？

看完幾十集《收藏小哥張恩鵬》，我腦海跳出一句話：

最精明的算計是厚道！

倘若無法領悟這句話的含意，請再聽我講一個故事。

我認識一位白手起家，從商近半世紀的長輩，創業之初他步履維艱，幾年後便一帆風順，如今事業越做越大。某日和他閒聊，問起他的成功之道，他想都沒想就說：厚道。

接著他解釋：我有許多下游廠商，每次請他們報價，如果有足夠的利潤，我不單不殺價，反而會主動加價。現在大家都了解我的做人，如果我殺價，他們很少還價。另外，有時候多家廠商同時要求趕貨，他們都會優先滿足我的訂單，因為長久互信互助，我們都成了好朋友。

明白「最精明的算計是厚道」這句話的真意嗎？

以上兩個是正面故事，反之，我也認識兩位「精於算計」的商場朋友。講起他們眼光之準、手段之狠，在我認識的朋友中幾乎無人出其右。四十多年前我看著他們創業、起步、茁壯、意氣風發、不可一世……，然而隨著時間流逝，也清楚地在這兩人身上看到以下三個共同變化：

1. 敵人越來越多，部分還成了不共戴天的仇人。

2. 商戰頻繁，官司不斷，生活波濤洶湧，事業起起伏伏。

3. 個性變得暴躁易怒，罵人似乎成為生活的一部分。

這個世界，錢只是成功的一個部分。一個精於算計的有錢人，有朝一日一旦沒了錢，你會赫然發現他什麼都沒了。（作者为海軍前艦長）

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