2020年12月22日，隨著台灣地區環島鐵路網全線電氣化的最後一塊「拼圖」──南迴鐵路枋寮到知本間電氣化工程的大功告成，台灣鐵路管理局所屬碩果僅存，唯一運行中的藍皮普通快車，將於當日下午發出最後一班列車後停駛。這個消息吸引了大批的鐵路迷抱持著懷舊的心情前往南台灣朝聖，鐵路當局還需要加掛多節車廂方能應付蜂擁而至的旅客群。據悉，退役後的藍皮客車廂已經於整修後，已經以「觀光列車」的新面目與普羅大眾多次相見。

回顧1945年抗日戰爭勝利之後，被日本殖民統治的台灣省，回歸中華民國的懷抱，國民政府在台灣省交通處轄下成立了台灣鐵路管理局（簡稱台鐵），負責台灣地區的鐵路設施和運輸營運，在來自大陸的交通專才和台灣在地的鐵路菁英攜手合作，緊急修復戰爭時期被盟軍轟炸機攻擊而損毀的鐵路設施，鐵路運輸從此一直在台灣島扮演重要的運輸角色。

在我開始記事的1970年代初期，台鐵客運列車計有光華號快車、莒光號快車、對號快車、平快車、和普通車5種級別（尚有一種短暫存在裝配有冷氣空調的「觀光號列車」，在此省略。）很有意思的是在過去冷戰時期的「反共」年代，這些特殊列車的命名都含有政治意涵。光華號列車取其「光復中華」之意，是以採購自日本的柴聯車來運行，行駛於北部的基隆和南部的屏東之間，中途僅停靠台北、台中（若行經山線）或彰化（若行經海線）、台南和高雄4站，每日早晚各一班南北對開，是當年台鐵速度最快的列車。

莒光號則是要國人「勿忘在莒」（取自戰國時期，齊人田單以莒城和即墨雙城復國，擊敗燕軍的典故），是昔時唯一的冷氣空調高級班車，它必須停靠所有縣治所在地的車站。對號快車停靠的站約與莒光號相當，而平快車則停靠鄉鎮級的車站，至於普通車想當然爾站站都停，所以有個諢號「慢車」。這其中的對號快車、平快車和普通車均使用前述的藍皮客車車廂。

這種台鐵最早於1956年，購自於日本的客車，後來也逐年增購。因為外觀的塗裝主要為藍色，並搭配一條白線條和台鐵的Logo，故名藍皮客車車廂。這種藍皮車廂本身沒有動力，必須由早期的蒸氣機車頭，和後來的柴油機車頭或電氣機車頭來牽引。車廂內沒有冷氣空調，中間走道的頂端有旋轉電風扇。每個座位旁的窗戶是可以上下升降，但需要雙手同時壓放左右各一的卡榫，方可手動調整。猶記得這只有著金屬邊框的窗戶非常沉重，加上有時卡榫並未經過適當的潤滑，我幼年時要使出「吃奶的力量」，雙手並用才得以移動。長大後，偶爾也有榮幸協助隔鄰的女性旅客開關窗戶，達成我「日行一善」的美事。

而我小時候成長於屏東市，屏東車站雖然是鐵路屏東線的大站，但是由於距離縱貫鐵路南端終點高雄站東側22公里，在屬於環島鐵路網的南回鐵路尚未興建之前，屏東線就像是突出的盲腸闌尾一般，故台鐵當局不甚重視，乃多以藍皮車廂在區間運行服務旅客，所以我常有機會乘坐往返。

隨著蔣經國總統主導的十大建設，在1978年漸次完成，尤其是南北中山高速公路的全線完工，和台灣汽車客運公司自美國和德國引進的高級冷氣客車「國光號」和「中興號」（又是兩種有政治宣誓的名稱）馳騁於南北幹線，劃時代地改變了台灣西部南北長途交通的生態，嚴重威脅了鐵路運輸的生存，有台灣省政府作為後盾的台鐵首次出現了巨幅虧損。台鐵當局有鑒於此，將原先沒有冷氣空調的對號快車升級為對等的冷氣空調「復興號」，由於對號快車自運行舞台退出後，至此使用藍色車廂的班次縮限於平快車和普通車之間了。

1990年，台鐵首先由南非購買引入EMU（Electric Multiple Unit）通勤電聯車，這種外形和大都會區捷運列車相似，且由數節自備動力的電車組，以最高時速110公里運行，乾淨簡單的車內結構搭配冷氣空調，頗受通勤使用者的好感，從而取代了原先落後的平快車和普通車，平快車和普通車因而大量地減班或淘汰到鐵路支線上去了，我們在西部鐵路幹線上也較不容易見到藍皮車廂了。

約30年前我自海軍艦艇部隊退伍後，隻身北上租屋在桃園縣某工廠擔任工程師一職。同時為了出國留學做準備，我常常趕赴台北火車站正對面的南陽街美加補習班，修習英文課程或參加演講座談。而晚間英文課程多在10點左右結束，我倘若趕不上十點一刻鐘南下的通勤電聯車，則下一個選擇就是要搭乘台灣西部幹線每日最末一班南下班車──10點40分自台北車站發車（起始站是台北松山車站）開往高雄的平快列車。結果這末班車竟成為我印象中最深刻的藍皮列車。我時常獨坐在旅客稀疏偌大的車廂中，打開窗戶享受著夜風吹拂，或閉目養神，或口中默念英文字彙，或憧憬未來的美好人生，一副躊躇滿志，蓄勢待發的昂揚鬥志，如今思之，那約莫50分鐘的通勤旅程，尚覺得回味無窮。

再者，回歸老百姓身分頭一年的農曆春節連續假日的前一晚，我工作到8點才由工廠逕自返回桃園中壢的租屋處，稍作梳洗後，決定當晚就到中壢火車站，搭乘與我結緣最深的末班車南下，心想可以在這西部縱貫線末班藍皮車廂內找個座位打個盹，第二天清晨在高雄站轉車回到屏東，就可以和雙親會晤共度佳節了。

在子夜時分於中壢站迎來了這台北開過來的末班平快列車，我往車尾的方向行進，跨過多節車廂，竟然找不到一個空出的座位，倒看到許多身著草綠色軍服的陸軍戰士，橫七豎八地躺臥在各節車廂的椅子上。直到了最後兩節車廂，才猛然發現是供陸軍健兒返鄉的「加掛」車廂。加掛車廂內散發著渾濁腐敗的汗臭味，真是不敢領教，讓我連忙退避三舍，這更印證出「陸軍乞丐兵，海軍流氓兵，空軍少爺兵」的殘酷差距。很訝異的是我竟然在這群陸軍戰士中，遇見了大一時住在我隔壁寢室的張兄。家住高雄的他因為大學延遲畢業一年，所以還在陸軍服役中。我倆找了一處車門口的階梯，席地而坐，促膝長談，暢言這數年來的感懷和見聞，雖一夜未眠，卻也未覺疲累，這列末班藍皮列車在我的人生歷程中創建了又一個「唯一」。

去國20餘年，每每返台省親，總是行色匆匆，加之雙親北上台北與舍弟同住後，故也未有過多機會再次親近台鐵各級列車。而這次南迴鐵路藍皮客車的除役，畢竟是在時代巨輪的運行下，必然的歸宿，也彰顯出台鐵服務品質的提升。只可惜的是當年藍皮列車伴隨著20來歲年少的我，那幅在黑夜中一同朝向彼此設定目標邁進的影像，縱然還歷歷在目，唯白駒過隙，韶光荏苒，時光的不復返和青春的流逝還是令人感歎啊！