楊中浩在大陸已18年。（作者提供）

筆者來到大陸這些年，認識了許多在大陸就讀博士的優秀台灣學者，記得在一場活動中，認識了同為北京台生的大學長，他是畢業於北京大學的楊中浩博士，但最讓我印象最深刻的是，楊中浩博士發展的地方，不在我們一般台灣人聚集的南方或沿海城市，而是選擇往返於北京、內蒙、東北等地，追逐自己人生的夢想。

近些年來，在大陸有個非常夯的名詞，叫做「斜槓青年」，而已年過不惑的楊中浩博士更喜歡稱自己是「抬槓中年」，因為他從主要從事的三份工作都跟嘴巴說話有關，一份媒體工作，一份是文旅工作，一份是教育工作，除了年紀到了中年，這三份工作都得和人「抬槓」。

談到楊中浩博士為何會從事旅遊行業，這就得從他來到北京求學談起，他在大陸就讀研究生時期，就喜歡利用課餘時間走訪錦繡河山和人文古蹟，這些年下來除了青藏高原以外的每一個省，都留下了他的足跡。自2016年起，楊中浩也開始為知名週刊撰寫關於台灣的報導。並在同年，他本著轉愛好為事業的心態，和朋友在內蒙呼倫貝爾開始經營旅遊生意。因為具有北大博士的學歷，他也於2019年下半年進入大學教書，主要負責政治學與行政學專業的教學。

楊中浩博士與大陸的緣分起源於1990年代，作為眷村第三代的他，家人一直都和大陸老家的親友聯繫，1994年時就隨祖父回到河南老家祭祖和探親，因此當他有了前往大陸攻讀研究生的念頭後，家人非常支持，而且能拿到北京大學的錄取通知書也是一件非常榮耀的事，他認為即使換做其他家庭應該也不會出現太大的阻力。

楊中浩算是我們大陸台生圈裡的前輩，因此他也稱自己是老台生，早在2005年就到北京大學就讀碩士班，並於2007年繼續升學攻讀北京大學博士班。回想當時北京大學校園的建設，以及當時大陸整體的基礎設施遠不如現在，可是在北大的校園裡老師和同學都非常聰明和優秀，課程中讓他感受思想上的衝擊。其中有兩位老師的課程讓楊博士印象深刻，一門是北京大學政府管理學院張國慶老師的行政學，在課程中深入地對中外國家的治理進行對比，而且毫不掩飾地探討當時中國大陸存在的困境，因為只有敢於面對不足，才能應對外來的挑戰。而這也是一門愛國的課程，老師喜歡和同學們討論中國大陸的軍事發展和外交政策，楊中浩博士仍然記得，某次課堂上張老師向同學宣佈當天神舟六號載人火箭發射成功，全班同學熱烈鼓掌的場景。

而另一門課，是當時的北京大學中國經濟研究中心（現改名為國家發展研究院）林毅夫老師的經濟學課程，林老師來自台灣，卻對中國大陸在不同時期的經濟發展了如指掌，並以歷史事件為例，講述經濟學中的原理，深入淺出的授課方式使每次課堂的人數爆滿，沒有座位的同學不是靠在牆邊就是蹲在台階上聽課。這門課也讓沒有經濟學底子的楊博士有了初步的基礎，他以一名旁聽生的身份，每回上課提前半小時到教室占座，整整一個學期沒有翹課。林老師是一位真正的知識份子，他在課堂中多次提到北大學生應該要有「以天下為己任」的胸懷，勉勵學生應當努力成為國家的棟樑。

從2005年至今18個年頭過去了，楊博士談到當年赴大陸求學的台生並不多，基本都是就讀於北京大學、清華大學、復旦大學等沿海各省名校的研究所，楊博士特別記得當時這群台生前輩的能力與學識都非常出眾，只可惜當時大陸尚未推出「31條」惠及台胞的政策措施，這使得當時畢業的台生前輩們在大陸求職市場上難以脫穎而出，最終多數選擇返回台灣而未能在大陸一展長才。而18年後的今日，大江南北的大陸大學裡都有台生的身影，台生畢業後的選擇更多樣化，可以去企、事業單位，也可以選擇創業，並能獲得相關的政策支持，機會比起他當年好得多太多了，這也是令楊博士最羡慕的地方。

由於同時身兼大學教師的身分，在談到現在的兩岸大學生有何差異時，楊博士感慨地說道，作為千禧年前後大學畢業的他，周圍的台灣同齡人如今也都40歲了，當年畢業於台灣各個優秀大學的這群台灣尖子們，看看他們是如何看待20年後的學弟妹？同時問問現在台灣的大學老師們，20年前的大學生和現在的大學生有什麼區別呢？相信大家都有一樣的看法，楊博士說「去中國化教育」推動了20年，效果非常顯著，就是把學生改造的「又傻又壞」。依照目前態勢，兩岸大學生的差距只會越拉越大，而在交流溝通上，如果台灣方面繼續推動所謂的「抗中保台」，肯定也會影響到兩岸大學生之間的交往。

從一名台生到成為學者，這些年走下來，楊博士認為大陸對兩岸青年交流一直是積極且充滿善意的，但是台灣的「獨世代」總帶著一種優越感的眼光來看待大陸，並濫用大陸對台的善意。這體現在很多「獨派」的台青來大陸參與交流時，雖享受大陸對台政策的利多，卻絲毫不修正他們的意識形態。但從另一方面看來，這些人多半不會有太大成就，許多帶著優越感來大陸創業的台青，往往鎩羽而歸，回台後不反思自身的能力不足，卻指責大陸的政策落後或環境惡劣，這是他觀察到的一個非常糟糕的現象。

因此楊博士覺得兩岸青年交流固然要持續下去，但台青也應該放下對大陸先入為主的錯誤觀念，進而深入地感受大陸的風土民情或學習大陸的制度，如果連這個能力都不具備，還奢談什麼交流呢？楊博士認為交流的目的，就在於「我中有你，你中有我」的融合發展，而不是一場走馬觀花和各說各話，待參加完交流活動結束後，就拍拍屁股走人的表演。

最後，楊博士作為一名老台生，同時又具有多重身分的「斜槓」人生，他覺得儘管大陸的市場很大且充滿各種機遇，但相對地，競爭壓力也很大。因此他建議想到大陸發展的台灣年輕人，應該先來大陸求學以瞭解整體環境，並結交大陸朋友。至於想進大陸的大學教書的台灣博士，必須考慮大陸的大學薪資是否符合期待，教學、科研與管理學生的責任是否能承受，此外，楊中浩還建議台籍博士可以換個思路，同時考慮一些專業對口的大陸企業，或許更能解決收入與發展的問題。（侯聰明/自由撰稿人）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。