陸委會委託財團法人中華跨域管理教育基金會進行了一項長達半年的委外研究：「疫後兩岸小三通的發展及因應建議」。結論是小三通之恢復，除了方便往來、有經濟意義外，更有兩岸互釋善意，形成緩衝空間，幫助台灣取得兩岸情勢發展話語權與自主性的新意義。

恢復小三通能方便兩岸往來，具有經濟意義，這是婦孺皆知的道理，還需要委外研究半年嗎？恢復小三通，有助兩岸互釋善意，形成緩衝空間？對照小三通中輟前後、陸委會自己所做有關兩岸人民敵意與善意曲線變化的研究，不就了然於心了嗎？哪裡還需要另行委外做研究？

至於說恢復小三通能「幫助台灣取得兩岸情勢發展話語權與自主性的新意義」，那更是鬼話連篇！試問，小三通尚存時，台灣可曾取得了兩岸情勢發展的話語權和自主性的新意義？如果沒有，為什麼小三通中斷三年恢復後，台灣就能取得話語權和自主性？

民進黨全面執政、全面抗中保台以來，兩岸決策的自主性，日漸一日地往美方靠攏，兩岸溝通全面斷絕，台灣只剩相罵權，何來話語權？不知恢復小三通，台灣如何恢復話語權？又如何擁有自主性？拒絕大陸組團來台悼念星雲大師，就是掌握了話語權和自主性？

上網搜尋基金會的粉專，赫然發現，首頁孤零零地註記著30個讚，36位追蹤者。該基金會大概是2015年成立的，最近的一篇貼文是2017年3月底貼出的。2017年迄今近6年，粉專連一篇貼文也無。

網路社群時代，一個連粉專網頁都經營不善的跨域管理教育基金會，又有什麼專業資質能接受陸委會的委託，進行它從未碰觸過的領域的研究呢？一個從未做過問卷調查的基金會，又憑什麼耗費民脂民膏去做問卷調查呢？這和從未修習過民調和統計的林智堅藉著選舉民調取得碩士學位，又有何不同？是基金會將陸委會的「委外」二度外包？還是整份研究報告都是拾人牙慧所得？

敬謹建議，何不籌建立「中央政府學倫會」，負責審查各級政府為外發包的研究是否有違政治倫理與學術倫理？嚴懲政府藉著委外研究假公濟私、濫用公帑。

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