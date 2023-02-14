蔡政府自2023年起連續7年調升基本工資，即便各界對於調漲看法褒貶不一，無視物價指數因進口物價上漲依舊連升到底，但以「社會正義」來作檢視，號稱政府德政恐怕淪為「莫非定律」。

「莫非定律」是指若有兩種以上的解決策略，其中一種方式將導致災難，必定有人會作這種選擇，通常作為預告最壞情況發生；當蔡政府對整體物價以及勞保費率攀升束手無策，反而選擇拉高基本工資造成惡性循環。

所謂基本工資的意義在於宣誓政府保障人民經濟生活，將此視為國家發展的正向策略，但蔡政府的基本工資調漲落入一種道德期許與經濟財源的雙重混淆，淪為某種社會公民權力以及國家整體發展的相互扞格，普羅大眾收入就在「薪資調漲」與「物價攀升」一來一往之間相互抵銷，難怪民意多數對於基本工資調漲感到生澀冷僻甚至反感，基本工資調漲沒有其他抑制配套就會淪為最差策略。基本需求若視為溫飽餬口的「陽春麵」，卻無餘力負擔小菜、豆乾、滷味等價格，試問如何期待整體發展的「牛肉麵」，甚至就連社會急難的「乾麵」都顯得彌足珍貴。

基本工資調漲淪「莫非定律」，無視整體配套造成惡性循環，若是基本工資調漲已是無感政策，蔡政府不如先煮好這碗陽春麵吧。

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