農曆春節過後，兩岸交流漸趨熱絡，先是國民黨副主席夏立言率團訪問大陸，緊接著商總、工總、三三會和工商協進會等主要工商團體，也緊鑼密鼓安排赴大陸參訪行程，兩岸關係出現春暖花開的跡象。

夏立言近日在北京期間先後會見了大陸國台辦主任宋濤和即將接任全國政協主席的中共中央政治局常委王滬寧，藉此了解大陸最新對台政策脈絡。這是繼去年8月之後，國民黨半年來二度組團訪問大陸，在台海局勢詭譎之際，夏的這兩次出訪對於化解兩岸僵局、減少雙方誤判，具有一定的推進作用。

近期對岸對於有關台灣議題的表述上語調明顯和緩，實務面上也向台灣釋出許多橄欖枝，包括陸方透過官方白手套性質的「海峽兩岸空運協議」管道，提出恢復兩岸16個航點，國台辦則力促小三通復航，以及同意重啟60多項台灣食品進口。而在陸委會主委邱太三認為恢復兩岸航點「不會只有16個」後，國台辦也積極回應「未來將推動更多兩岸直航航點復航」、「大陸已經做好所有準備」。

在會見夏立言時，王滬寧表示「兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化」，並呼籲國共兩黨「共同維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興」。宋濤則向國民黨訪團一行表示，大陸將繼續秉持「兩岸一家親」理念，深化兩岸各領域交流合作，促進兩岸同胞心靈契合。兩岸官方部門逐漸減少惡言相向，取而代之的是良性互動的增加，兩岸關係出現了「向上螺旋」的契機。

大陸涉台高層人事在中共二十大進行了大幅調整，而從王滬寧和宋濤這兩位關鍵人物的最新說法看，推動新一波兩岸交流將是大陸新一屆領導層和政府的對台工作重心，其中，經貿、文化和民間領域的交流，料將成為初期的試金石。

從經貿領域看，受到中美對抗、疫情干擾和兩岸政府缺乏互信等多重因素交互影響，過去七年兩岸經貿交流的熱度每況愈下，雙邊貿易額也在2022年出現明顯放緩，根據我財政部的數據，去年我對大陸和香港出口年減1.6％，相較於台灣對日本、東協、美國等仍維持二位數的成長明顯遜色，加上大陸占我出口比重在四成左右，我對大陸出口降溫成為拖累去年台灣經濟表現的主因之一，因此恢復兩岸經貿交流的熱絡，將是提振台灣經濟成長的重要解方。

是故，台灣工商團體此時籌備組團訪問大陸恰逢其時，一來藉此了解大陸新一屆政府的產業發展重點，以幫助台商在疫後調整經營策略和尋找新的投資方向，二來透過參訪當地台商可探詢他們目前遭遇的經營困境，再透過這些工商團體的影響力，轉達兩岸政府加以協助解決。

在兩岸民間交流方面，曾經帶動台灣觀光業蓬勃發展的大陸觀光客，在民進黨執政後降溫，加上新冠疫情因素，陸客人數急凍，導致台灣觀光業低迷多年，並且波及旅宿、餐飲、百貨、運輸等許多服務業。如今隨著兩岸防疫措施大幅鬆綁，加上兩岸航點和小三通逐步復航，政府應順勢重新開放陸客來台觀光。

同樣的，過去來台求學的陸生，普遍在學期間對台灣留下良好印象，他們實地觀察和體會台灣的民情，更能從客觀的角度看待兩岸關係，是推升兩岸關係的一股重要力量。近期兩岸交流逐步恢復，有關部門也應考量擴大台灣大專院校招收陸生。

在中共二十大之後，大陸防疫政策大幅鬆綁，與此同時，大陸涉台高層人事進行調整，對台政策也釋出一些暖意，為兩岸關係開啟了機會之窗，台灣朝野應該把握機遇，尤其政府應解除過去幾年設下的限制，並進一步推動兩岸民間經貿文化往來，才是維持台海局勢和平穩定的上上之策。

蔡政府上台之後，一直將維持台海和平視為施政重點，也有意推動兩岸的對話和交流，但多年來成效有限，如今在對岸拋出橄欖枝之際，除了在野黨、工商團體和民間社團扮演促進兩岸交流的先頭部隊，政府應該把握當前重要契機，在小三通、兩岸航點，以及後續的陸客、陸生等大陸政策上開放，向對岸做出善意的回應，讓兩岸關係得以撥雲見日。