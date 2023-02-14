佛光山開山祖師星雲大師2月13日舉行圓寂讚頌典禮，總統蔡英文親頒褒揚令，表彰星雲大師ㄧ生對國家、社會及宗教界的深遠影響及貢獻，在莊嚴肅穆的氣氛下隨後發引至台南白河大仙寺進行「荼毘（火化）大典」，十方信眾誠心祝禱，送大師最後一程。

大陸前宗教局長葉小文所率領的官方代表團就遭陸委會不予核准來台。陸委會理由是「考量其曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，並於98年間來台參加『世界佛教論壇』期間，發生民眾陳抗衝突事件」。

相信所有佛教信眾必然無法認同陸委會的理由。2002年2月23日轟動台灣宗教界的佛指舍利跨海來台停留37天，就是時任中共宗教局長葉小文親自護送來台，阿扁時代可以，小英時代就不可以嗎？

1997年1月24日湄洲鎮殿媽祖「巡天媽」搭乘「媽祖專機」飛抵台灣，湄洲媽祖終於踏上台灣的土地，盛況空前，媽祖信眾目睹歷史性的一刻。促成此事的，也是宗教局長葉小文，阿輝伯的時代可以，小英時代就不可以嗎？

在兩岸還沒有開放三通，就能實現宗教交流，蔡英文擔任陸委會主委任內開放三通了，如今貴為總統卻這個人不行、那個人不行，只能粗魯說所謂「民間團體指控……」難道不草率嗎？

蔡總統親頒星雲大師褒揚令，還不如深思大師生前最常教誨的一句話「十方來，十方去，共成十方事」，所以兩岸沒有三通，佛指舍利從無神論政權跨海來台，依然功德圓滿。陸委會拒絕帶著善意前來的大陸官方弔唁團，搞得好像誰能讚頌星雲大師、誰不能讚頌星雲大師，不知道給一生追求兩岸和平的星雲大師多一點點尊重，給信眾一點歡喜、一點希望、一點方便，有那麼難嗎？

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