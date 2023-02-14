我和羅智強比較熟識是在四大公投的夜宿活動之後，那時候，很多人質疑他，覺得夜宿行為太瘋狂，欠考慮、不仔細。他說，這種時刻，行動比什麼都重要。

儘管最後公投結果不如意，但羅智強的勇氣和行動力，我留下深刻的印象；政治這檔事，太多人謀劃，卻太少人實踐，我佩服他以身犯險也要勇往直前的精神。

後來的事大家都知道了，行腳謝票後，他在桃園求戰不可得，退讓成全、積極輔選。該為藍軍衝鋒陷陣，他沒有缺席；該承擔的時刻，他沒有逃避，我想大部分的「強粉」，也多半是看著他一路努力，被感動之後，才會這麼支持吧！

也因為這樣，那時我祝福他「自由自在」，辛苦告一段落，下一站，他當然有選擇戰場的權利。

返回大安，難免招人非議，也有很多人希望強哥繼續「水裡來火裡去」，面對吧！政治嘛！要忍耐，不能計較，大家都知道；但連續承受這些責難和指手畫腳，壓力與痛苦，不足為外人道。

強哥，別多想，行動吧！回歸初衷，大安走一走。紛擾終會過去，而成敗，就交給選民吧！

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