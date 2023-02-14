活在台灣的老百姓真苦，不管買什麼都要等，等排隊，還不一定等得到。

不是嗎？口罩不夠，等；酒精不夠，等；疫苗不夠，等；篩劑不夠，等；等到了地老天荒，時間、生命都等掉了。現在，老百姓生活必需品雞蛋，還是要等，不要等的，是那貴死人的雞蛋，是那貴婦人、有錢人吃的高級蛋；小學生只能改吃蔬菜拌炒的番茄炒蛋、洋蔥炒蛋，一個月都不一定能吃到一次全蛋。

好久了，雞蛋不是買不到就是貴到買不起，農委會知道嗎？看到了嗎？當然知道也看到了，但問題解決了沒有？早餐現在加顆蛋要再加15、20元，農委會官員當然吃得起，小老百姓呢？

九合一選舉大敗，罵人的閣揆走了、敗選的市長高升了、把民生搞到一敗塗地的農委會主管卻穩坐泰山。搞不懂他怎坐得下去？口號喊得震天價響，什麼｢我負責｣、什麼｢班班吃石斑｣...他負了什麼責？又有多少學生吃到石斑？至於蛋價麼，「只承諾解決蛋荒，沒說解決蛋價」。這就是咱們農委會的大主委。難怪有人呼籲，陳主委還是回去當你的陳教授吧！老百姓我們只想吃顆蛋。

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