春節期間，中國大陸最賣座的賀歲大片是「流浪地球」，可能是大家對劇情的意猶未盡，元宵過後，中美之間出現了「流浪氣球」的爭端，大家繼續有好戲看，妙哉⋯。

從美國發現中國氣球在上空飄來飄去到將其擊落，前後差不多一個禮拜，這期間，中國政府曾經照會美國，說明該飛行器是民用氣象探測系統，因為氣流影響誤入美國，並表示遺憾，可是美國方面卻像是撿到了槍，大肆宣傳中國威脅論，有些反華政客像是打了雞血，喊殺喊打，上竄下跳，不亦樂乎！

不管中國氣球是否民用，進入到美國境內上空，美國將其擊落都不會有太大問題，問題是美國氣球以前都是飄到別的國家上空轉來轉去，弄得別人敢怒不敢言，而今卻有别人的氣球飛到自己頭頂上，「是可忍孰不可忍」⋯。

這次美國幹掉中國的流浪氣球，可說是動用了大陣仗，兩架F-22、兩架F-16，還有預警機、加油機、打了三枚響尾蛇導彈才把那流浪氣球打下，拜登總統對該飛行員的射擊技術讚不絕口，可能拜登老爺子不知道：2019年，中國飛行員武輝，在雲南上空，駕殲16戰機用PL-10導彈，只用了30秒就將美國的高空偵探氣球打下了；在此之前，1973年，中國飛行員宋占富駕殲6戰機在羅布泊上空用火炮擊落了美國的高空偵探地球，還差一點點丟了他自己的小命；1974年，中國飛行員董培在北京附近上空，用空對空飛彈擊落美國的高空偵探氣球，（美國作賊心虛，沒有聲張）；到目前為止，中美之間擊落氣球比是3:1，美國還要繼續加油⋯！

新中國建國初期，所有的高空氣球都靠進口，1970年，湖南「株州橡膠研究設計院」成立，這種氣球靠進口的情況才逐漸好轉；如今，株州橡膠院生產的高空氣球佔據中國國內市場的80％，外銷到四十多個國家，佔全世界市場的20％以上。這次中國北飄來美的流浪氣球肯定是株州橡膠院的產品，再次為中國爭光。

2010年，中國氣象局首次承辦世界氣象組織（WMO）第八屆國際探空儀系統比對實驗（相當於高空氣球的奧林匹克比賽），為了實現使用國產氣球，打破以往比對實驗全部採用日本生產的探空氣球的歷史，株洲橡膠院在2009年臨危受命，最終研發的探空氣球，其飄行高度比芬蘭Vaisala公司的探空氣球還高出近20％，創造了4萬8000米的世界第一紀錄。

現在，株洲橡膠院是《氣象氣球規範》國際標準的制定單位（為中國在該領域奪得了話語權）。更重要的是，株州橡膠院的產品不但品質高超，而且售價更是想不到的便宜，看官們猜猜看，一顆能夠飛到兩萬米高空的氣球多少錢？其售價居然千元人民幣都不到！哇噻！美國居然肯花千萬美元將它幹掉，大炮打鳥，事後還那麼眉飛色舞，得意洋洋，真的是「此事只有美國才有」（Only In America）？

高空氣球在二戰中，曾被日本用於軍事，小日本放了幾千顆高空氣球，氣球上面掛著幾公斤重的炸彈和燃燒彈，隨著氣流飄到美國西部上空掉落，造成了6個人死傷。高空氣球也曾經被谷歌在其魯恩工程（LOON PROJECT）展開救災行動，使得秘魯洪災和波多黎哥風災中能夠使用互聯網，造福了災區人民。世界各國對高空氣球的研究和發展都非常重視，對於天上飛來飛去的高空氣球也不太當一回事，絕對不會像美國對於中國高空氣球那樣歇斯底里，小題大作。

文章前面所提及到中國流浪地球，值得關注的是，中國外交部發言人從一開始就將其正名為「民用飛行物」，其地位和所有民航客機一樣，在國際民航組織公約中是屬於被國際保護的對象，如今美國擊落中國的「民用飛行物」，如果不賠償道歉，中國之後也可以如法炮製，你做初一，我做十五，沒完沒了。

有新聞評論員指出：這次美國政府在與在野黨鬥爭的情況下，不得不下令擊落中國流浪氣球（民用飛行物），就像張口大笑時吸進去了一隻蒼蠅，比啞巴吃黃連更加難過，因為美國政府最淸楚，是自己國家的飛行物在別的國家耀武揚威行動多呢，還是別國飛行物敢來美國踢館事件多？如今自己在全世界面前，開了這個擊落別國民用飛行物的先例，如果那個國家要「舉一反三」，這筆賬怎麼算⋯？

由這次中國的流浪氣球飄到美國頭頂，打破了美國反導彈系統「刀槍不入」的神話，如果中國也學學小日本在二戰中那樣的手段，讓幾千個氣球飄到美國來流浪，球上面還帶著一些小型的核彈頭，那是一幅多麼恐怖的情景，看看美國能夠怎麼處理？

總言之，美中兩個應該互相尊重，美國以為自身力量強大，可以向中國説教的時代已經一去不復返了，（中國外長已經公開宣示他們不吃美國這一套），硬要踩踏中國設定的紅線，必定是一場「傷敵一千自損九百」的悲劇。

由這次中國高空氣球到美國流浪，可以看出中國各方面的實力，（無論經濟、軍事、科技、氣球）和美國都在伯仲之間，希望美國那些反華政客能夠認清，美中兩國「合則雙贏，鬥則全輸」（世界遭殃）的大道理，能夠以平常心對待中國的發展，則美中兩國人民幸矣，世界人民幸矣⋯⋯。

（作者為中美論譠社理事）

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