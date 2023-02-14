國民黨副主席夏立言現正率團在中國大陸訪問，除了會見即將接任政協主席的中共常委王滬寧及國台辦主任宋濤外，也奔走各地與台商及台生座談，其努力備受國人肯定與支持。此行的目的，國民黨希望能為台灣農漁民重新打開大陸市場，並促進兩岸經貿及人員往來儘速恢復正常化。

只不過，現今正處於美國與中國大陸激烈競爭的關鍵時刻，台灣不該淪為強權籌碼，更不能被民進黨的「抗中保台」路線牽著鼻子走，以免未蒙其利、反受其害！

身為國民黨黨代表，本人在此提出幾點看法，藉由多年往來台海兩岸的經驗及心得，提出個人建議，冀望能為台海和平及兩岸人民福祉貢獻一己之力。

首先，國民黨應秉持長期以來的堅定信念，在捍衛中華民國主權及維護台灣家園安全前提下，繼續反對台灣獨立的堅定立場。熟悉國際政治及台海情勢的人都知道，台灣獨立絕對是點燃台海戰火的引信，不僅中共必然集中全力反制，國際社會也必然不支持，到頭來台灣變成慘絕人寰的戰場，數十年來的辛勤努力毀於一旦，這都不是國人想看到的結果。

故此，蔡英文總統上任後絕口不提台獨，甚至創造出毫無憲法基礎的「中華民國台灣」名詞，偷渡「台灣等於中華民國」的概念，無非就是想以中華民國掩護其台獨行徑。所幸，越來越多台灣人民認清到民進黨違法亂紀的違憲作為，尤其是利用外部因素營造兩岸對抗訴求的民粹手法，就只為了鞏固該黨政權而出賣國家利益，全然無視於戰爭風險隨時降臨。

根據台灣民意基金會的歷年民調，蔡總統兩岸政策滿意度從2020年的最高值71％急遽滑落到今年1月的38％，而且不滿意度從當時的17％上升到現在的40％。很顯然，國人已經厭倦民進黨反覆炒作「抗中保台」、卻無法且無力緩和兩岸緊張對抗的作為，因此寄希望在國民黨。

為了台海和平與兩岸發展，國民黨應重新開啟「反台獨」工作。國民黨全代會去年通過成立「反台獨工作小組」，應可積極推動各項行動計畫與宣傳，讓更多國人瞭解台獨勢將對國家及台海帶來無窮傷害。

其次，國民黨應提出足以取信於民，並能有效化解中共對台統戰的兩岸路線，像是「國家統一綱領」等，既可讓北京當局感受到國民黨不排斥未來統一的可能性，也能降低國人對兩岸為了「統獨爭議」而陷入惡性循環的不安全感。

當然，民進黨等激進獨派一定會針對「國統綱領」嚴厲批評國民黨，認為這是「國共聯手賣台」明證。恰恰相反，許多有識之士早已點出，國統綱領是台灣應對中共推動兩岸統一的良方，因為既然北京可提出對台工作方針，為何台灣要消極地坐以待斃？既然三民主義是國民黨治國基本理念，以此為基礎的國統綱領不僅符合憲法之規定，亦能有效對抗中共謀台之心。

國民黨副主席夏立言此行向陸方官員多次表示，「哪怕兩岸有再大分歧，只要能繼續交流對話、累積互信，以智慧化解衝突、用包容尋求共識，沒什麼困難是不能化解的」。王滬寧也說要盡早恢復兩岸交流正常化，要共同維護台海和平穩定，促進兩岸合作。

顯然，兩位傳達的訊息代表著絕大多數兩岸人民的共同心聲，也希望目前執政的民進黨能聽進去，畢竟蔡總統今年初亦表示相同意願。既然國民黨、中共當局及民進黨都有意恢復兩岸交流，就該放下歧見，以增進兩岸人民福祉為共同目標，全力降低敵意，方能畢其功於一役。

（作者為國民黨黨代表）

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