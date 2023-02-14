近日來，國民黨掀起了「世代交替」的風波，許多新生代的市議員紛紛表態要參選區域立委。相對地，資深立委也感到威脅，雙方透過媒體放話、唇槍舌劍，成為了國民黨2024的隱憂，媒體人黃創夏形容這是「小雞搞死母雞」，生動的描述頗為貼切。

不論是作為挑戰者的新生代，抑或是處於防守方的資深立委，他們的擔憂其實都可以被理解。由於立委席次減半，區域立委席次變得非常稀缺，加劇了黨內傾軋的動機，然而，本文舉出三項理由，論證此次由國民黨主席朱立倫領導中央，在立委提名的作業，絕不會重蹈2020的覆轍，以下分述之。

首先，是國民黨黨內「潛在共識」對於黨中央的制約。復旦大學的學者吳思曾出版一本書，研究中國歷史上的「潛規則」（又稱不明文規定，Unwritten rules），是指沒有被明確規定出來，但是對人的行為產生制約的規則，有時候這樣的潛規則、共識甚至比明文規定更有用。國民黨黨內許多人擔心得是，朱立倫的黨中央可能會比照去年地方選舉的方式，直接徵召候選人。然而，縣市長選舉與立委選區有很大的不同，長年以來，國民黨黨內早已形成了「先協調、後民調初選，艱困選區徵召」的作法。

以大家關注最大的立委「台北市松信選區」為例，目前表態參與初選的徐巧芯、費鴻泰的態度都很明確，都願意接受挑戰、接受初選。在如此競爭的選區都如此，作為要苦惱整整「73個」地方選區的國民黨中央，跳過這些潛規則，只會讓選情治絲益棼，國民黨中央不會這麼愚蠢。

第二，朱立倫具備提名立委的經驗，並曾提出令人驚豔的不分區名單。如前所述，目前在許多選區陷入激烈的競爭，由於不能奢望不分區名單，導致許多資深立委只能全力守住選區，以免政治生涯提早結束。然而，在2016年時，當時朱做為國民黨黨主席，就曾提名過一個兼顧政治平衡與弱勢專業的不分區名單。以政治平衡來說，名單包括張麗善、徐榛蔚等人都順利當選縣長；在專業方面，現在受到許多人藍營支持者推崇的戰將柯志恩，以及新住民事務人才林麗嬋，都源自朱中央的提名。

總之，朱在第一次擔任主席時，就曾有比較成功穩健的提名經驗，兼顧專業並顧及國民黨長期的政治發展，有一定的穩定性，這一次也不至於會搬起石頭砸自己的腳。

第三，是朱立倫個人的政治生涯，也不會讓他在2024做出沒收初選這樣的愚蠢行徑。為何許多國民黨人現在憂心忡忡，認為朱主席可能會沒收初選？無外乎是擔心去年地方選舉中，直接徵召張善政、鬧得沸沸揚揚的「朱羅紀」事件重演，當時僅羅智強一個人的能量，就對朱的領導產生不小的衝擊，而2024地方選舉是73個選區，饒是任何有政治常識的人，都不會想搞得全台處處烽火、得罪所有人。朱立倫是民國50年次人現年61歲，還有很長的政治生命，斷不會做這種政治自殺的行為。

作為一個台灣公民，在看到了民進黨在台灣執政7年多以來的亂象以後，我深刻希望國民黨能夠振作，達成政黨輪替的終極目標。我可以理解有意爭取提名的藍營政治人物的不安，但是，更應該多有一些定力、少相互攻擊！從以上證據顯示，朱立倫中央的立委提名，相信會有一套完整、公開的規則，使有能力的人、對的人可以發揮，而絕不會重蹈2020的覆轍！

（作者為政大東亞所學生）

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