在台灣,政客們「少時不讀書,從政洗學歷」,一點都不令人意外。綠營的支持者從來都不會用相同的標準檢視自己人,以至於林智堅的論文抄襲一再地被打臉成為笑柄。

這當中為林護航洗白的不乏教授、老師,以及擁有高端學位的知識分子。這些人甘願出賣自己的良知與道德,實在是一個國家最大的悲哀。西諺說:「一條會對任何反對當權者的人狂吠的狗,只是一條非常聽話的狗。」當讀書人成了一條被套住狗鍊的惡犬,這實在是教育最大的悲哀。

尤其台派舔英的御用學者陳時奮(翁達瑞)挺林智堅的論文抄襲最為有力,但他到目前為止對論文的評論是百分之一百的反指標。他說有問題的(例如柯志恩,高虹安)都沒有問題,他說沒問題的都出了問題(例如林智堅,鄭文燦)。

他最近的名言是,沒看過比蔡英文總統寫得更好的論文。在他的眼裏,蔡英文的論文「書寫流利、用詞精準、句型多樣、表達順暢、邏輯清楚、結構嚴謹、而且沒有文法錯誤。」不過這麼優秀的論文被引用的次數為0,也從未發表在任何的期刊上,而被翁認定英文很厲害的蔡總統在接待美國商務部助理部長時結結巴巴地說出「I have problem of saying Chinese language」這種基本文法錯誤百出的拙劣英文,所以到底有誰會相信她真的在英國留過學、取得合法的博士學位呢?

在所有可能的醜聞中,論文抄襲顯然是蔡英文總統所最不願樂見的,因為這正好打到蔡的痛處。蔡英文自己身陷「論文門」的醜聞,但靠著掌握媒體、教育、司法,好不容易讓這個議題沉澱下來。不料翁達瑞為了打擊柯志恩與高虹安,自作聰明硬拗兩人的學術論文一魚多吃,反讓林智堅的論文抄襲意外曝光,連帶也讓蔡英文總統的論文醜聞又浮出檯面,正是弄巧成拙、害人害己。

蔡英文「1.5個假博士」的醜聞比林智堅的「論文抄襲」不知嚴重了多少倍,已經浮出檯面的證據更是多如牛毛,任何一個人只要有正常的智商,絕對不會相信蔡英文的博士學位是真的。別的不說,有那一個真博士會把自己的論文升等資料封密30年呢?

更何況蔡英文除了秀出一疊「草紙」,至今拿不出博士論文的原始裝訂本。而翁所稱可供下載的論文,不過是那一疊草紙的後製電子檔,裡面的目錄、文獻、和英文的單字與文法錯誤百出,身為一個教授,翁達瑞竟然能夠說出「沒看過比蔡英文總統寫得更好的論文」這種噁心話,也不愧是作為一個御用學者的馬屁發文,狗腿洗白了!

翁達瑞身為台派國師,除了會緊抱蔡英文大腿,絕對雙標,指鹿為馬之外,其論述前後矛盾,毫無邏輯可言,而且死不認錯,只能活在同溫層,享受那些台派英粉們的膜拜,蛇蛇碩言,出自口矣,巧言如簧,顏之厚矣,正是「眼晴長在胐臀上,只認衣冠不認人!」

而民進黨全黨上下,從黨主席賴清德到翁達瑞之流的綠色學者,既不敢站在道德的高度批評、切割蔡英文的論文門,如今也只能眼睜睜看著林智堅的論文抄襲一而再,再而三地凌遲民進黨,成為舉國上下的笑柄,拖垮2024的選情。正是什麼樣的主子養什麼樣的狗,所謂物以類聚,人以群分,奴才只能配昏君,假博士當然只能力挺假碩士,御用狗腿學者當然只能努力發文為假碩、博士洗白。只是午夜夢迴,這些讀了書的所謂知識分子,難道不會為自己的無骨媚顏,感到一絲絲的悲哀嗎?

(作者為美國伊利諾芝加哥大學教授)