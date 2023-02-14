近來OpenAI人工智慧聊天機器人熱潮風靡全球，根據瑞士銀行（UBS）的報告顯示，2023年1月增幅1300萬不重複訪問用戶，同時相比大陸抖音海外版Tiktok與美國Instagram分別花費9個月和2.5年，ChatGPT去年11月上線以來僅歷經不到2個月即突破1億經常用戶的大關，一舉成為史上成長最為迅速的消費應用程式，而太平洋彼岸的科技巨頭百度公司也急起直追，宣布將推出簡體中文版的類似應用工具，自此開啟了大國之間的科技AI競賽。

ChatGPT技術源於OpenAI的GPT-3.5自然語言模型，最早是基於Google開發的數據架構所創立，藉由網際網路的文本包含維基百科、學術期刊與論壇等各種語料庫來展開培養，發展至今的ChatGPT則依託背後龐大的資料庫訓練而成，相對於過往的AI自然語言處理模式，透過反覆大量的互動與訓練其心智模型而創造而來，目前則可依造用戶的指示來生成文字形態的文本，諸如新聞報導與評論、公關企畫、散文詩歌、語言翻譯、代碼腳本，甚至相對複雜的論文研究等，進而解決與節省人力消耗產生的成本；與此同時技術創新的背後，全球各界除了聚焦應用層面的突破，兩大意識形態陣營角力的延伸則產生「偏見論述」的廣泛討論。

傳播學者李普曼在上個世紀曾提出擬態環境（pseudoenvironment）與刻板成見（stereotype）的概念，前者指的是伴隨現代社會逐日複雜化，人們由於時間、精力與活動範圍等因素有限，僅能夠過各式各樣的新聞媒介機構去掌握認知，由此而言公眾行為不再是對於客觀環境與變化的回應，而是面向機構提示的「擬態環境」內容的反應，刻板成見則是人們對於某些特定的事物持有的簡單與固定化的印象觀念，導致公眾對於認識事物的參考標準較為簡便，同時也讓新事物的接受漸顯困難，從而大眾傳播對於上述兩者的概念具有推波助瀾的作用，由此而言ChatGPT視域下的衝擊則是更為海量的資訊收集、整理、製造、創新與推送，對於全球中美兩大陣營對峙激化的今日則形成更為複雜的衝擊。

從媒介環境的角度來論，ChatGPT並非僅為勞動力的取代與集成，AI寫作的嶄新交流模式呈現了全新的媒介表現形式。無可諱言ChatGPT對於人類提問的輸出不僅包含了媒介技術的創新，同時更蘊含著傳播主體（開發者人類）的思考結晶，對此觀察近來各界測試ChatGPT針對兩岸乃至於中美爭端的議題，後者的回應卻產生不同程度的傾向，即可得知該應用背後不僅囊括媒介技術的創新，同時也代表來源機構欲打造的媒介環境展現，如同OpenAI首席執行長Sam Altman直言ChatGPT可能存在偏見的問題，國科會主委吳政忠也指出ChatGPT「很可能產生偏見」，伴隨未來大陸百度集團宣布將完成其AI聊天機器人「文心一言」的內部測試並向社會開放，台灣也表示台版ChatGPT將在年底上線，未來即可預見世界各國經由相異訓練產生的新形態語言模型應用，是否會迎合開發者的論述方向與立場而打造使用環境，同時催化與傳播不同立場使用者的刻板偏見，無疑會成為相異意識形態陣營深入探討的角力場域。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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